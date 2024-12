10 Wetten auf das Startup- & Tech-Jahr 2025 – feat. Flo Haas von EY

In den Rückspiegel schauen, das ist Tradition zum Ende des Jahres – aber auch der Blick in die Kristallkugel gehört mit dazu. Denn natürlich will jeder wissen: Wie wird 2025? Ich habe mich heute mit Florian Haas, dem Head of Startup beim Unternehmensberater EY, verabredet, wir wetten dieses Mal auf das Tech- und Startup Jahr 2025. Jeder hat fünf Wetten mitgebracht, und zwar:

Sustainability erlebt ein Comeback in Unternehmen und kommt in die Chefetage

KI takes over (in der Mehrheit der Unternehmensprozesse) und wird vom Hype zum New Normal

Erstmals nach 2 Jahren gibt es wieder einen Aufschwung am Start-up-Finanzierungsmarkt

⁠Renaissance für den europäischen Tech- und Innovationsmarkt (+ Österreich bekommt einen DACH Fonds)

⁠Die größten Baustellen werden Lieferketten

Bitpanda macht den IPO

Magic wird von Google geschluckt

Volkswagen muss einige Marken wie Audi, Seat, Cupra oder die Porsche-Beteiligung loswerden um sich zu verschlanken

Donald Trump und Elon Musk werden sich zerfetzen

EU Inc wird Realität



+++

+++

