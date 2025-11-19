Event

8. TEDxTUWien: „Courage – Confident in uncertainty, open to growth“

Am 23. November 2025 findet die achte Ausgabe von TEDxTUWien im Kuppelsaal der TU Wien statt. Rund 400 erwartete Gäste können sich auf abwechslungsreiche Talks freuen, die von Neuroarchitektur über Personal Growth bis zu Dating-Geheimnissen reichen.

Das Motto der diesjährigen Veranstaltung lautet „Courage – Confident in uncertainty, open to growth“. Die Veranstalter formulieren die Vision so: „Wir stehen an einem entscheidenden Punkt in der Geschichte, an dem Unsicherheit Innovationen beflügelt und Veränderungen zu Wachstumschancen werden.“ In einer Ära rasanter technologischer und sozialer Transformation gehe es darum, Mut zu zeigen. Das Programm führt in diesem Sinne durch inspirierende Vorträge und Performances.

Drei Sessions zwischen Mindset und Zukunft

Das Event ist in drei Sessions mit mehreren Speaker:innen unterteilt. Die erste Session „Mindsets and Meaning“ läutet Moritz Grabosch ein, gefolgt von Jacqueline Uhl, Verena Kuen und Alexandros V. E. Ioannou-Naoum. Nach einer Lunch-Pause startet Session 2 „Systems and Society“ mit einer Performance von Toni Mitev sowie Talks von Julia Pichler, Florian Michahelles, Damita Pressl und Moritz Novak.

Die dritte Session behandelt „Frontiers and Futures“. Hayden Arp liefert eine Performance, Phila Rembold spricht über „Demystifying Entanglement“, Melanie Tinhof erklärt „Why Neuroarchitecture Is the Missing Link for Mental Health“ und Peter Windischhofer behandelt das Thema „Keeping Europe circular: A New Path to True Independence“. Neben den Talks im Kuppelsaal können Besucher:innen im Boecklsaal und Festsaal eine Expo-Area erkunden. Vegane und vegetarische Food-Optionen sind im Prechtlsaal vorhanden.

TEDx seit 2017 in Wien

Tickets und das vollständige Programm sind online verfügbar. TEDxTUWien wird von einem sechsköpfigen Team um die Organisatoren Fabian Holly, Reinhard Grabler und Lisa Marx ehrenamtlich gestemmt, unterstützt von weiteren Freiwilligen.

Als Main Partner fungieren die Wiener Stadtwerke, EFS Consulting und die TU Wien. TEDxTUWien wurde erstmals 2017 an der TU Wien veranstaltet – seitdem hat das Team mehrere Events mit zahlreichen Speaker:innen, Performances und Ausstellenden umgesetzt.

TEDx ist ein Programm von TED, der gemeinnützigen Organisation, die sich dem Verbreiten von Ideen verschrieben hat. TED startete 1984 als Konferenz, bei der Technologie, Entertainment und Design konvergierten. Heute deckt TED nahezu alle Themen ab – von Science bis Business – in über 100 Sprachen. Das x in TEDx steht für „independently organized TED event“.

