996: AI-Startups übernehmen umstrittene chinesische 72-Stunden-Woche

Immer mehr US-amerikanische Startups, insbesondere aus dem KI-Bereich, führen das sogenannte 996-Arbeitsmodell ein. Das ursprünglich aus China stammende Konzept sieht vor, dass Mitarbeiter von 9 bis 21 Uhr an sechs Tagen der Woche arbeiten – was einer 72-Stunden-Woche entspricht.

Das Arbeitsmodell lässt sich weder mit US-amerikanischem noch mit chinesischem Arbeitsrecht vereinbaren. Selbst in China ging die Staatsführung 2021 nach anhaltenden Protesten gegen das nicht legale Konzept vor. Dennoch setzen laut einem Bericht des Magazins Wired überraschend viele US-Startups auf dieses Modell.

Unterschiedliche Erfahrungen bei der Umsetzung

Die Akzeptanz unter den Mitarbeitern variiert stark. Während beim KI-Startup Rilla angeblich fast alle 80 Angestellten nach Einführung der 72-Stunden-Woche im Unternehmen blieben, stimmten bei Fella & Delilah nur zehn Prozent der Belegschaft einer entsprechenden Arbeitszeiterhöhung zu – trotz 25 Prozent mehr Gehalt und einer Verdopplung des Eigenkapitals.

Kritik von HR-Expertin

Melanie Wagner, Country Manager DACH bei dem HR-Software-Anbieter HiBob, äußert scharfe Kritik an dieser Entwicklung:

„Was KI-Startups in China und den USA mit dem 996 Modell unternehmen, ist großer Unfug. Bei aller Liebe für Innovationssprints, ist einer Vielzahl der Mitarbeitenden in so einem Modell das Burnout sicher. Es gibt kreativere, flexiblere und menschlichere Wege, um die Produktivität eines Teams zu steigern. Eine 72-Stunden-Woche erinnert an dunkle Zeiten der Arbeitswelt. Es schockiert mich, dass wir uns in der westlichen Welt plötzlich an Arbeitsweisen eines Systems orientieren, welches den Output vor den Menschen stellt.“

Europäische Skepsis

Der britische Venture-Capital-Investor Harry Stebbings sieht das Modell in Europa als schwer vermittelbar an. Berichten zufolge gibt es in chinesischen Unternehmen bereits den nächsten Trend: Das sogenannte 007-Modell, das eine Verfügbarkeit von 24 Stunden an sieben Tagen der Woche vorsieht.