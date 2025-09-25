Podcast
AI Talk #44: Meta AR-Brillen | Googles Chrome-Strategie | Linkedin LLM | Notion 3.0 | story.one
Diese Woche steht in Wien vieles im Zeichen der TEDAI-Konferenz, auf der sich namhafte Unternehmen und Forscher:innen der AI-Welt treffen. Auch die beiden AI Talk Hosts Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms) und Clemens Wasner (enliteAI, AI Austria) mischen sich unter die Gäste – und werden dann nächste Woche von der Konferenz berichten. Diese Woche dreht sich alles um:
- 🕶️ Meta Ray-Ban Display: Die neue AR-Brille von Meta als „wichtigster Hardware-Launch seit sehr langer Zeit“ mit integriertem Display und Neural Wristband zur Steuerung
- 🔍 Google Gemini & Chrome: Nach dem FTC-Urteil integriert Google seine KI Gemini aggressiv in Chrome – trotz angeblicher Marktdominanz von OpenAI
- 📊 LinkedIn LLM: Neuer Algorithmus zeigt ältere Beiträge und plant ein eigenes LLM mit Nutzerdaten zu trainieren
- 🤖 Notion 3.0: Das Tool der Woche mit neuen KI-Agents, die Arbeitsabläufe automatisieren und als „Visualisierung des Doomsday-Szenarios“ für klassische SaaS-Tools gelten
- 📚 Story.one: Das Startup der Woche ermöglicht mit KI-Unterstützung, ein komplettes Buch in 60 Minuten zu erstellen – ab 40 Euro