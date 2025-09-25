Podcast

AI Talk #44: Meta AR-Brillen | Googles Chrome-Strategie | Linkedin LLM | Notion 3.0 | story.one

Avatar, Avatar
Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview

Diese Woche steht in Wien vieles im Zeichen der TEDAI-Konferenz, auf der sich namhafte Unternehmen und Forscher:innen der AI-Welt treffen. Auch die beiden AI Talk Hosts  Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms) und Clemens Wasner (enliteAIAI Austria) mischen sich unter die Gäste – und werden dann nächste Woche von der Konferenz berichten. Diese Woche dreht sich alles um:

  • 🕶️ Meta Ray-Ban Display: Die neue AR-Brille von Meta als „wichtigster Hardware-Launch seit sehr langer Zeit“ mit integriertem Display und Neural Wristband zur Steuerung
  • 🔍 Google Gemini & Chrome: Nach dem FTC-Urteil integriert Google seine KI Gemini aggressiv in Chrome – trotz angeblicher Marktdominanz von OpenAI
  • 📊 LinkedIn LLM: Neuer Algorithmus zeigt ältere Beiträge und plant ein eigenes LLM mit Nutzerdaten zu trainieren
  • 🤖 Notion 3.0: Das Tool der Woche mit neuen KI-Agents, die Arbeitsabläufe automatisieren und als „Visualisierung des Doomsday-Szenarios“ für klassische SaaS-Tools gelten
  • 📚 Story.one: Das Startup der Woche ermöglicht mit KI-Unterstützung, ein komplettes Buch in 60 Minuten zu erstellen – ab 40 Euro

Werbung
Werbung

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden:

Specials unserer Partner

Die besten Artikel in unserem Netzwerk

Powered by Dieser Preis-Ticker beinhaltet Affiliate-Links zu Bitpanda.

Deep Dives

AI Talk

Der führende KI Podcast mit Clemens Wasner & Jakob Steinschaden
#glaubandich CHALLENGE Hochformat.

#glaubandich CHALLENGE 2025

Österreichs größter Startup-Wettbewerb - 13 Top-Investoren mit an Bord

Future{hacks}

Zwischen Hype und Realität
© Wiener Börse

IPO Spotlight

powered by Wiener Börse

Startup & Scale-up Investment Tracker 2025

Die größten Finanzierungsrunden des Jahres im Überblick

Trending Topics Tech Talk

Der Podcast mit smarten Köpfen für smarte Köpfe
Die 2 Minuten 2 Millionen Investoren. © PULS 4 / Gerry Frank

2 Minuten 2 Millionen | Staffel 12

Die Startups - die Investoren - die Deals - die Hintergründe

BOLD Community

Podcast-Gespräche mit den BOLD Minds

IPO Success Stories

Der Weg an die Wiener Börse

Weiterlesen