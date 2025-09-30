Podcast

AI Talk #45: Exponentielles Wachstum | Builder’s Dilemma | Startup-Todesspirale | Oracle-OpenAI-Nvidia

Nein, der österreichischen Startup-Szene geht es, AI hin oder her, gar nicht gut. Deswegen haben die beiden AI Talk Hosts  Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms) und Clemens Wasner (enliteAIAI Austria) in dieser Folge über den KI-Tellerrand hinaus einiges zu besprechen. Die Themen:

  • 🧠 Exponentielles Wachstum in KI: Julian Schrittwiesers Analyse zur Leistungssteigerung von KI-Agenten und deren Auswirkungen auf Berufsbilder
  • 🤖 Das „Builders-Dilemma“ Wie KI-Forscher bei Google DeepMind bereits um ihre eigenen Jobs fürchten
  • 📱 Der TikTok-Deal in den USA: Geopolitische Implikationen und die Rolle des Recommendation-Algorithmus
  • 📉 Die „Todesspirale“ der österreichischen Startup-Szene – Dramatischer Rückgang bei Investments und Gründungen
  • 🌏 Lösungsansätze aus Japan – Wie ein Land mit ähnlichen Strukturproblemen seinen Startup-Sektor revitalisiert hat
  • 💰 Der KI-Geldkreislauf – Wie Oracle, OpenAI und Nvidia Milliarden im Kreis schieben
  • 🌲 Startup der Woche: Black Forest Labs – Europäisches KI-Unternehmen auf Unicorn-Kurs mit 4-Milliarden-Bewertung
AI Talk

Der führende KI Podcast mit Clemens Wasner & Jakob Steinschaden
