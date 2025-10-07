AI Talk #46: Sora 2 | Applied AI Strategy | Spendings der AI-Startups | OptiMUSE

AI Talk goes Video. Das erste Mal gibt es euren liebsten Podcast Audio-only, die Nullnummer für die Videostaffel ist schon abgedreht. Bedeutet: Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms) und Clemens Wasner (enliteAI, AI Austria) im Videoformat, weil wir euch dann die spannendsten Dinge in Sachen KI nicht nur erzählen, sondern auch gleich zeigen können. Hier die Themen der aktuellen Folge:

📊 Andreessen Horowitz Report: Wofür AI-Startups tatsächlich Geld ausgeben – OpenAI auf Platz 1, überraschend FreePik auf Platz 4

Wofür AI-Startups tatsächlich Geld ausgeben – OpenAI auf Platz 1, überraschend FreePik auf Platz 4 🇪🇺 EU-KI-Strategie: Applied AI Strategy mit 1 Milliarde Euro Budget soll europäische KI-Souveränität stärken

Applied AI Strategy mit 1 Milliarde Euro Budget soll europäische KI-Souveränität stärken 🎬 Tool der Woche: Sora 2 von OpenAI – neue Video-App mit Klonfunktion und Social-Media-Ambitionen

Sora 2 von OpenAI – neue Video-App mit Klonfunktion und Social-Media-Ambitionen 🏗️ Start-up der Woche: OptiMUSE aus Wien – KI-Lösung für nachhaltigere und wirtschaftlichere Gebäudeplanung, erhält 4 Millionen Euro, u.a. von Blum Ventures aus Vorarlberg

OptiMUSE aus Wien – KI-Lösung für nachhaltigere und wirtschaftlichere Gebäudeplanung, erhält 4 Millionen Euro, u.a. von Blum Ventures aus Vorarlberg 🔮 Ausblick: OpenAI Developer Day und Gemini 3 Release stehen kurz bevor