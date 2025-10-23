Podcast

AI Talk 48: Deep Dive Anthropic | Doomer vs Boomer | Ausblick Gemini 3 | Nejo | Scopri.ai

AI Talk Hosts  Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms) und Clemens Wasner (enliteAIAI Austria) diskutieren in dieser Folge diese Themen:

  • 🤖 Anthropic vs. OpenAI: Claude Code in der App und Positionierung im KI-Markt
  • 🧠 Doomer vs. Boomer: Philosophische Debatte über die Zukunft der KI
  • 🔍 Google Gemini: Führende Position in KI-Benchmarks und Ausblick auf Gemini 3
  • 🤝 newsrooms & Otterly AI: Partnerschaft zur Optimierung von KI-Sichtbarkeit
  • 👥 Schatten-KI: Wie Mitarbeiter private KI-Tools in Unternehmen einschleusen
  • 💼 Nejo: Neue KI-Job-Suchmaschine aus Österreich revolutioniert die Stellensuche
  • 🔬 Scopri.ai: Niederösterreichisches Startup entwickelt innovative Patent-Suchmaschine

