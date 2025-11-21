Podcast

AI Talk 53: Gemini 3 – oder warum Google sowas von zurück im AI Business ist

Folge 52 steht ganz im Zeichen von Google – das sich vom ChatGPT-Schock des November 2022 erholt hat und nun in den LLM-Charts und an der Börse brilliert. Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms) und Clemens Wasner (enliteAIAI Austria) mit einem Deep Dive zu Gemini 3 und allem, was dazu gehört:

  • 🎯 Intro: ChatGPT löste 2023 Red Alarm bei Google aus – Microsoft wollte Google „zum Tanzen auffordern“ und das Search-Business angreifen
  • 🏆 LM Arena Spitzenplatz: Gemini 3 Pro führt aktuell alle Rankings an – vor GPT-Modellen, Grok und Claude in Kategorien wie Coding, Mathematik und Creative Writing
  • 💻 Google Anti Gravity: Neues AI-Coding-Tool mit Agent-First-Approach konkurriert mit Cursor und Lavable – Inbox-Interface für Agenten-Kommunikation
  • ⚖️ Keine Zerschlagung: US-Justizministerium verzichtet auf Google-Breakup – Chrome, Android und YouTube bleiben im Konzern, Gemini wird überall integriert
  • 🔧 TPU-Chips: Googles hauseigene Tensor Processing Units seit 2015 in Entwicklung – vertikale Integration senkt Kosten gegenüber Nvidia-Abhängigkeit
  • 🤝 Anthropic-Investment: Google hält 14% an Claude-Entwickler Anthropic (Bewertung bis 350 Milliarden Dollar) – doppelte Absicherung neben eigenen Gemini-Modellen
  • 📈 Börsen-Performance: Google-Aktie auf Allzeithoch mit +14% im letzten Monat (3,5 Billionen Dollar Market Cap) – während OpenAI-Partner Oracle (-26%) und Softbank (-20%) abstürzen

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden:

