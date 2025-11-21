AI Talk 53: Gemini 3 – oder warum Google sowas von zurück im AI Business ist

Folge 52 steht ganz im Zeichen von Google – das sich vom ChatGPT-Schock des November 2022 erholt hat und nun in den LLM-Charts und an der Börse brilliert. Jakob Steinschaden (Trending Topics, newsrooms) und Clemens Wasner (enliteAI, AI Austria) mit einem Deep Dive zu Gemini 3 und allem, was dazu gehört:

Google hält 14% an Claude-Entwickler Anthropic (Bewertung bis 350 Milliarden Dollar) – doppelte Absicherung neben eigenen Gemini-Modellen 📈 Börsen-Performance: Google-Aktie auf Allzeithoch mit +14% im letzten Monat (3,5 Billionen Dollar Market Cap) – während OpenAI-Partner Oracle (-26%) und Softbank (-20%) abstürzen