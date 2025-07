Anthropic bringt Claude für den Finanzsektor

Anthropic präsentiert eine neue KI-Lösung für den Finanzsektor. Mit „Claude for Financial Services“ sollen Finanzexpert:innen bei Investitionsentscheidungen, Marktanalysen und Recherchen branchenspezifisch unterstützt werden. Das Angebot umfasst die Claude 4-Modelle, Claude Code und Claude for Enterprise mit erweiterten Nutzungslimits und Unterstützung bei der Implementierung.

„Es handelt sich um eine maßgeschneiderte Version von Claude for Enterprise. Sie ist speziell für Finanzanalysten entwickelt und mit der Nuancierung, Genauigkeit und Argumentationsfähigkeit ausgestattet, die für die Komplexität Ihrer Arbeit erforderlich ist“, so Kate Jensen, Head of Sales & Partnerships bei Anthropic.

Echtzeit-Datenzugriff und Verfügbarkeit

Im Rahmen seiner neuen Finanzanalyselösung erhält Claude Echtzeitzugriff auf Finanzinformationen durch Datenanbieter wie Box, PitchBook, Databricks, S&P Global und Snowflake. Anthropic teilt mit, dass viele dieser Integrationen bereits verfügbar sind, weitere sollen folgen. Die Finanzanalyselösung und Claude for Enterprise sind über den AWS Marketplace erhältlich, eine Verfügbarkeit im Google Cloud Marketplace ist in Planung.

Die Use-Cases für die neue Lösung umfasst Investitions- und Analyse-Workflows, einschließlich Due Diligence und Marktforschung sowie Portfolio-Deep-Dives, Finanzmodellierung mit vollständigen Prüfpfaden und die Erstellung von Pitch Decks in institutioneller Qualität. Nutzer:innen können mithilfe des Tools „die Portfolio-Performance überwachen und Metriken über Investitionen hinweg vergleichen, um Chancen schneller als mit herkömmlichen Methoden zu erkennen“, heißt es im Blogpost von Anthropic.

Hintergrund des KI-Startups

Das von Amazon unterstützte KI-Startup wurde von Dario und Daniela Amodei – ehemalige Forschungsleiter:innen bei OpenAI – gegründet und stellte seinen ersten Chatbot Claude im März 2023 vor. Im Mai dieses Jahres stellte das Unternehmen seine neuesten Modelle Claude Opus 4 und Claude Sonnet 4 mit erhöhter Kapazität für Deep Thinking und Coding-Aufgaben vor.

Die Claude-Modelle und der KI-Assistent erfreuen sich wachsender Beliebtheit, da immer mehr Unternehmen generative KI in Marketing, Vertrieb und anderen Kundendienstfunktionen einsetzen. Erst im März schloss Anthropic seine jüngste Finanzierungsrunde in Höhe von 3,5 Milliarden Dollar mit einer Bewertung von 61,5 Milliarden US-Dollar ab.