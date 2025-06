Assemblean: Vom Prototyp zum greifbaren Produkt

Assemblean aus Paderborn bietet seit 2021 Production-as-a-Service für KMUs, die ein „Produkt zum Anfassen“ herstellen möchten. Durch erfolgreiche Partnerschaften und eigene Fertigungsstätten ermöglicht das Startup die effiziente und flexible Herstellung individueller Produkte. Alexander Pöhler, Gründer und CEO von Assemblean verrät im Gespräch mit dem Startup Interviewer von Trending Topics wertvolle Insights zu seinem Unternehmen.

Kannst du uns dein Startup vorstellen? Was macht ihr genau?

Alexander Pöhler: Assemblean ist eine Production-as-a-Service-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Produkte effizient und kostengünstig zu fertigen. Wir übernehmen die komplette Koordination des Produktionsprozesses – von der Beschaffung über die Fertigung und Montage bis hin zur Logistik. Dabei bieten wir Zugang zu über 500 geprüften Produktionspartnern sowie eigenen Fertigungsstätten, um individuelle Komponenten, Baugruppen oder komplette Produkte nach Kundenanforderungen zu realisieren.

Wer ist im Gründungsteam?

Das Gründungsteam besteht aus mir, Alexander Pöhler, mit einem Hintergrund in Consulting und Technologie, sowie Xiaojun Yang, die über umfassende Erfahrung in der Produktions- und Supply-Chain-Technologie verfügt. Unterstützt werden wir von einem erfahrenen Team aus Experten in den Bereichen Fertigung, Produktentwicklung und Softwareentwicklung.

Was ist die Geschichte hinter deinem Startup? Wie und warum hast du angefangen?

Die Idee zu Assemblean entstand aus der Beobachtung, dass viele Unternehmen – insbesondere Startups und KMUs – Schwierigkeiten haben, geeignete Fertigungspartner zu finden und ihre Produktionsprozesse effizient zu gestalten. Mit Assemblean haben wir eine Lösung geschaffen, die den gesamten Produktionsprozess digitalisiert und vereinfacht, um Unternehmen den Markteintritt zu erleichtern und ihre Innovationskraft zu stärken.

Was unterscheidet euer Startup von der Konkurrenz? Was macht euch einzigartig?

Unser USP liegt in der Kombination aus digitaler Plattform und eigenem Produktionsnetzwerk. Wir bieten nicht nur eine Vermittlung von Fertigungsdienstleistungen, sondern übernehmen die vollständige Abwicklung des Produktionsprozesses – inklusive Qualitätskontrolle und Logistik. Durch unsere eigene Softwarelösung können wir Prozesse automatisieren, Transparenz schaffen und die Time-to-Market für unsere Kunden erheblich verkürzen.

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

Wir haben eine eigene digitale Plattform entwickelt, die den gesamten Produktionsprozess abbildet – von der Anfrage über die Angebotserstellung bis zur Auslieferung. Unsere Technologie ermöglicht eine effiziente Steuerung der Supply Chain, automatisierte Workflows und eine nahtlose Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Zudem integrieren wir fortlaufend neue Technologien, um unsere Prozesse weiter zu optimieren.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Unsere Zielgruppe sind Startups, KMUs und etablierte Unternehmen, die Unterstützung bei der Fertigung ihrer Produkte benötigen – sei es bei Prototypen, Kleinserien oder der Serienproduktion. Wir erreichen sie durch gezieltes Online-Marketing, Partnerschaften mit Innovationszentren und Messen sowie durch direkte Ansprache und Empfehlungen.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investoren?

Ja, wir haben kürzlich eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,8 Millionen Euro abgeschlossen, um unsere Plattform weiterzuentwickeln und unsere Produktionskapazitäten auszubauen. Die Investoren sind b2venture, Archimedes New Ventures und der Teuto Seed Club.

Kannst du uns dein Geschäftsmodell erklären? Wie generiert dein Startup Einnahmen?

Unser Geschäftsmodell basiert auf einem transaktionsbasierten Ansatz. Wir verdienen an den auf unserer Plattform abgewickelten Produktionsaufträgen. Zusätzlich bieten wir Dienstleistungen um die Produktion herum an, wie zum Beispiel Unterstützung bei der Produktentwicklung oder auch die logistische Abwicklung bis zum Fulfillment.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup? Habt ihr spezifische Ziele für die Zukunft?

Wir planen, unsere Plattform weiter zu skalieren und zusätzliche Fertigungsverfahren sowie neue Märkte zu erschließen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Internationalisierung und dem Ausbau unseres Partnernetzwerks. Zudem arbeiten wir an der Integration weiterer digitaler Tools, um unseren Kunden eine noch effizientere und transparentere Produktionsabwicklung zu ermöglichen.

Hast du Tipps für andere Gründer:innen?

Fokussiert euch auf die tatsächlichen Bedürfnisse eurer Zielgruppe und entwickelt Lösungen, die echte Probleme lösen. Eine enge Zusammenarbeit mit euren Kunden und ein tiefes Verständnis ihrer Herausforderungen sind entscheidend für den Erfolg. Bleibt flexibel, lernt aus Feedback und scheut euch nicht, eure Ansätze kontinuierlich zu hinterfragen und anzupassen.

