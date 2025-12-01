Bitcoin fällt wieder auf 86.000 Dollar, unsichere Lage vor US-Zinsentscheidung

Nach einer kurzen Erholungsphase, die Bitcoin zurück auf 92.000 Dollar gehoben hat, geht es am Montag morgen wieder tief hinunter für BTC und weitere Kryptowährungen. Vor dem Handelsstart der regulären Aktienmärkte in Europa und den USA ist Bitcoin bei einem Minus von mehr als 5% in 24 Stunden auf 86.000 Dollar gefallen und liegt damit wieder etwa 32 Prozent unter dem Bestwert vom 6. Oktober. Noch ist der Tiefpunkt des Jahres noch im April zu verorten, als Bitcoin zeitweise unter 80.000 Dollar gerutscht ist.

Dem restlichen Krypto-Markt geht es ähnlich schlecht wie BTC. Die führenden Krypto-Assets mit einigen wenigen Ausnahmen wie TRON oder Bitcoin Cash (BCH) sind der größten Kryptowährung hinunter gefolgt und verlieren in 24 Stunden zwischen 5 und neun Prozent. Für die Marktkapitalisierung von Krypto-Assets gesamt bedeutet es, dass sie insgesamt um 5 Prozent auf 2,9 Billionen Dollar fällt. Unterm Strich sind damit die Zugewinne der Vorwoche, als Krypto-Assets nach dem großen Crash des 21. November stark verloren, wieder weg:

Kryptowährung Kürzel Preis 24h-Änderung 7d-Änderung Bitcoin BTC $86,278.64 -5.09% -0.70% Ethereum ETH $2,825.60 -5.77% -0.40% XRP XRP $2.04 -6.76% -1.07% BNB BNB $828.75 -5.04% -2.75% Solana SOL $126.68 -7.11% -3.32% TRON TRX $0.2786 -0.42% -0.61% Dogecoin DOGE $0.1371 -7.98% -6.37% Cardano ADA $0.3838 -8.00% -7.06% Bitcoin Cash BCH $523.88 -0.34% -3.62% Hyperliquid HYPE $30.72 -8.94% -2.00%

Das neuerliche Absacken zeigt, dass sich der Krypto-Markt im Q4 nicht erholen kann, von neuen Höchstwerten träumt derzeit niemand. Zwar hat sich die Stimmung laut „Fear & Greed Index“ wieder etwas aufgehellt, mit 20 Punkten liegt der Zeiger aber nur hauchdünn über der „Extreme Fear“-Zone, wo er noch in der Vorwoche lag. Der Abfall um 5 Prozent bedeutet jedenfalls, dass der Krypto-Markt in 24 Stunden etwa 144 Milliarden Dollar verloren hat.

Weiter schlechte Stimmung vor US-Zinsentscheidung

Bei den Krypto-ETFs, ein wichtiger Indikator für die Stimmung bei institutionellen Investoren, gab es in der Vorwoche leichte Erholung zu sehen: So gab es nach massiven Abflüssen wieder ganz leichte Zuflüsse zu sehen, jedoch keine deutliche Erholung. Bedeutet unterm Strich: Einige wenige größere Investoren versuchten, den „Dip“ zu kaufen, doch die meisten lassen vorerst einmal ihre Finger von den Krypto-Assets Bitcoin und Ethereum. Derweil gibt es auch keine festzustellenden Run auf neue ETFs für Altcoins – CoinShares etwa hat seine Anträge für einen XRP- und einen SOL-ETF wieder zurück gezogen – offenbar will man keine weitere Unruhe vor dem geplanten Börsengang verursachen.

Im Dezember wird jedenfalls noch der nächste Entscheid der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) genauestens beobachtet – diese steht ja vor der großen Frage, ob sie den US-Leitzins ein weiteres Mal absenken soll oder nicht. Aktuell gibt es dazu keine große Gewissheit, denn der von US-Präsident angefeindete Fed-Chef Jerome Powell wird dazu ein letztes Mal in seiner Amtszeit sprechen – es ist auch möglich, dass er den Zinssatz bei einer Spanne zwischen 4,0 und 4,25 Prozent belässt. Risikoreichere Assets wie Kryptowährungen profitieren meistens von Zinssenkungen, deswegen wir die Fed-Entscheidung im Sektor viel beachtet.