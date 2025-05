Bitcoin bei 105.000 Dollar, nachdem USA Triple-A-Rating verliert

Die USA sind nicht mehr Triple A, aber Bitcoin geht es dafür umso besser: Nachdem am Montag auch letzte große Ratingagentur den Vereinigten Staaten wegen der Schulden-Explosion die Top-Bonität gestrichen hat (S&P und Fitch haben es schon gemacht, nun zog Moody’s nach), kann man am Krypto-Markt eine deutliche Aufwärtsbewegung sehen. Bitcoin verteidigt locker die 105.000 Dollar, vor allem Ethereum kann mit einem Plus von 8% starke Zuwachsraten vorweisen.

Das hat vielen US-Aktien am Montag ebenfalls Dazu kommt, wiederum in den USA, dass die dort größte Bank JPMorgan Chase nunmehr ihren Kunden auch ermöglichen will, Bitcoin zu kaufen (mehr dazu hier). Das tut dem Krypto-Markt insgesamt gut, die Marktkapitalisierung ist mittlerweile bei mehr als 3,3 Billionen Dollar und somit auf einem Stand, der zuletzt im Februar zu sehen war.

Marktüberblick

Kennzahl Aktuell 24 h-Δ BTC-Preis 105 486 USD +3,2 % Gesamt-Marktkap. 3,34 Bio. USD +3,61 % BTC-Dominanz 62,8 % +0,24 pp Fear & Greed 71 / 100 (Greed) −3 Pkte ggü. Vortag (via Alternative.me )

Seit Jahres­beginn (1. Jan: 94 420 USD) hat Bitcoin damit ≈ +12 % zugelegt. Yahoo Finanzen

Top-10-Coins (ohne Stablecoins)

Rang Coin Preis 24 h-Change 1 Bitcoin (BTC) 105 486 USD +3,18 % 2 Ethereum (ETH) 2 545 USD +8,08 % 3 XRP (XRP) 2,36 USD +3,50 % 4 BNB (BNB) 650,8 USD +2,44 % 5 Solana (SOL) 168,6 USD +5,10 % 6 Dogecoin (DOGE) 0,225 USD +4,57 % 7 Cardano (ADA) 0,739 USD +3,66 % 8 TRON (TRX) 0,272 USD +3,46 % 9 Sui (SUI) 3,87 USD +3,99 % 10 Chainlink (LINK) 16,09 USD +6,63 % Anm.: Stablecoins USDT (#3) und USDC (#7) wurden übersprungen.

Größte Gewinner & Verlierer (Top 100, 24 h)

Kategorie Coin 24 h-Move Top-Gainer Aave (AAVE) +22,6 % CoinMarketCap Pendle (PENDLE) +12,5 % CoinMarketCap Curve DAO (CRV) +11,3 % CoinMarketCap Top-Loser Pyth Network (PYTH) −6,0 % CoinMarketCap DeXe (DEXE) −1,1 % CoinMarketCap Anm.: Nur fünf Assets der Top 100 notieren heute überhaupt im Minus – ein ungewöhnlich breites „grünes“ Bild.

ETF-Kapitalströme (letzter Meldetag 19. Mai)

Segment Nettoströme Kommentar US Spot-Bitcoin-ETFs +667 Mio. USD Größte Zuflüsse: IBIT +305,9 Mio., FBTC +188,1 Mio. – kein Netto-Abfluss registriert. US Spot-Ethereum-ETFs +13,7 Mio. USD Erster positiver Tag nach drei Outflow-Sitzungen.

Die kumulierten BTC-ETF-Zuflüsse 2025 liegen nun bei über 42 Mrd. US-Dollar

Einordnung & Ausblick

Die Kombination aus weiter steigenden ETF-Zuflüssen, einem Rekord-Realized Cap und einer wachsenden Hashrate untermauert den strukturellen Kaufdruck. Gleichzeitig signalisiert der Fear & Greed-Wert von 71 eine fortgeschrittene, aber noch nicht extreme Gier-Phase. Historisch führten Werte oberhalb von 80 häufig zu kurzfristigen Korrekturen von 5-10 %. Solange jedoch frische ETF-Mittel (> 500 Mio. USD/Tag) fließen und die Hashrate neue Höchststände markiert, bleibt das Basisszenario auf einen Test des Januar-Allzeithochs bei etwa 109.000 USD gerichtet.

Kurzfristige Risiken resultieren vor allem aus makro­politischen Schocks (etwa neuen Handels­zöllen) oder einer abrupten ETF-Trend­wende. Anleger sollten daher Stop-Levels knapp unterhalb der runden 100.000-USD-Marke im Blick behalten.

Alle Angaben sind Momentaufnahmen und können sich rasch ändern. Prüfe Live-Daten, wenn du Handels­entscheidungen triffst.