Bitcoin erreicht neues Allzeithoch bei mehr als 109.000 Dollar nach April-Absturz

CoinMarketCap weist ihn mit 109.487 Dollar aus, CoinGecko mit 109.057 Dollar. Jedenfalls: Bitcoin hat am heutigen 21. Mai 2025 ein neues Allzeithoch erreicht und damit den eigenen Rekord, der am 20. Jänner 2025 aufgestellt wurde, eingeholt. Das neue All-Time-High kommt nur ein Monat, nachdem Bitcoin und andere Kryptowährungen in Folge der Trump-Zölle massiv abstürzten.

Wie auch Aktien hat BTC damit die von Trump ausgelösten Verwerfungen am Markt überwunden ist ist zurück auf dem Kurs, den viele Analysten für 2025 eigentlich vorgesehen haben: auf zu neuen Höhen. Denn dieses Jahr wird erwartet, dass sich die Halving-Effekte (weniger Angebot trifft auf stetig steigende Nachfrage) durchschlagen, wie es auch mehrmals zeitverzögert nach anderen Halbierungen der Ausschüttungen neuer Coins an Miner war.

Positive Marktkatalysatoren

Experten führen den jüngsten Aufschwung auf mehrere Faktoren zurück:

Geopolitische Entspannung : Die Gespräche über einen möglichen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine haben zur Marktstabilisierung beigetragen

: Die Gespräche über einen möglichen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine haben zur Marktstabilisierung beigetragen Regulatorische Fortschritte : Verbesserte Stimmung in Bezug auf US-Stablecoin-Gesetzgebung

: Verbesserte Stimmung in Bezug auf US-Stablecoin-Gesetzgebung Handelsbeziehungen: Das 90-tägige Handelsabkommen zwischen den USA und China vom 12. Mai, das die Einfuhrzölle vorübergehend auf 10% senkte

Dass das Interesse der Investoren an BTC wieder steigt, sieht man an den deutlich gestiegenen Zuflüssen in die Krypto-ETFs, die seit 2024 an der Wall Street gehandelt werden:

Prognosen bleiben optimistisch

Analysten halten an ihren positiven Prognosen fest:

Standard Chartered behält sein Jahresziel von 200.000 US-Dollar für Bitcoin bei

behält sein Jahresziel von 200.000 US-Dollar für Bitcoin bei Changpeng Zhao , Gründer von Binance, geht noch weiter und prognostiziert einen möglichen Anstieg auf 500.000 bis 1 Million US-Dollar in diesem Marktzyklus

, Gründer von Binance, geht noch weiter und prognostiziert einen möglichen Anstieg auf 500.000 bis 1 Million US-Dollar in diesem Marktzyklus Ki Young Ju, CEO von CryptoQuant, hat seine zuvor bärische Einschätzung revidiert und räumt ein, dass sich die Marktdynamik grundlegend geändert hat

Institutionelles Interesse nimmt zu

Die Bitcoin-ETFs verzeichneten im Mai erhebliche Zuflüsse, wobei große Akteure wie der Staatsfonds von Abu Dhabi ihr Engagement durch diese Anlagefahrzeuge erhöhten. Die Entscheidung der US-Notenbank, die Zinssätze bei 4,25%-4,5% zu belassen, hat ebenfalls für ein stabiles Umfeld gesorgt.

Während potenzielle Hindernisse in Form von regulatorischen Unsicherheiten bestehen bleiben, scheint Bitcoin gut positioniert zu sein, um seine Aufwärtsdynamik fortzusetzen, unterstützt durch eine Kombination aus institutionellem Interesse, geopolitischer Stabilisierung und günstigen makroökonomischen Bedingungen.