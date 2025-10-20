Bitcoin zurück bei 111.000 Dollar, Treasury-Firmen kaufen ordentlich Krypto nach

Für die einen ist es ein Crash mit hohen Verlusten, für die anderen die Chance, den berühmten „Dip“ zu kaufen: Der Crash von Kryptowährungen in der vergangenen Woche (Bitcoin fiel auf zeitweise sogar auf weniger als 105.000 Dollar) hat zur Folge, dass einige Player am Markt die Gunst der Stunde nutzen, um Krypto-Assets zu einem günstigeren Preis als zuvor zuzukaufen.

Aber zuerst zur Marktentwicklung: Bitcoin hat sich seit dem Freitag über das Wochenende stark erholt und wird nun wieder bei mehr als 111.000 Dollar gehandelt. Aktuell sieht man auch, dass sich viele andere Krypto-Assets wie Ethereum, Dogecoin oder Chainlink deutlich erholt haben und die Verluste der vergangenen sieben Tage wieder fast wettgemacht haben:

BitMine kauft ETH um 1,5 Milliarden Dollar

BitMine Immersion Technologies hat die Gelegenheit beim Schopf gepackt und seit dem Markt-Crash der vergangenen Woche insgesamt 379.271 Ether im Wert von fast 1,5 Milliarden US-Dollar erworben. Die Käufe erfolgten in drei Tranchen: 202.037 ETH unmittelbar nach dem Wochenend-Crash, 104.336 ETH am Donnerstag und weitere 72.898 ETH am Samstag.

Das Unternehmen ist damit der weltgrößte Ether-Treasury mit über 3 Millionen ETH – das entspricht 2,5 Prozent des gesamten Angebots im Wert von 11,7 Milliarden Dollar. Bemerkenswert: BitMine hat erst im Juli mit der Akkumulation begonnen, als Ether noch bei etwa 2.500 Dollar notierte. Das Ziel, 5 Prozent des gesamten ETH-Angebots zu kontrollieren, ist bereits zur Hälfte erreicht.

Bullishe Signale trotz Treasury-Bubble-Sorgen

Tom Lee von Fundstrat bleibt trotz seiner Warnung vor einer möglicherweise platzenden Digital Asset Treasury (DAT)-Blase optimistisch für Ether. Im Gespräch mit ARK-Invest-CEO Cathie Wood erklärte er: „Ethereum könnte Bitcoin ähnlich überholen, wie Wall Street und Aktien nach 1971 Gold überholten.“

Gleichzeitig weist Lee darauf hin, dass viele DATs mittlerweile unter ihrem Nettoinventarwert (NAV) handeln – also unter dem Wert ihrer tatsächlichen Krypto-Bestände. Die Research-Firma 10x Research bestätigte, dass große Treasury-Unternehmen wie Metaplanet und Strategy nahe oder unter ihrem NAV notieren.

Michael Saylor deutet neue Bitcoin-Käufe an

Auch Strategy-Gründer Michael Saylor lässt nicht locker. In gewohnt kryptischer Manier postete er auf X eine Grafik der bisherigen Bitcoin-Investitionen seines Unternehmens mit dem Kommentar: „Der wichtigste orange Punkt ist immer der nächste.“

Kenner wissen: Solche Andeutungen sind meist der Vorbote einer neuen Kaufmeldung. Strategy hält derzeit 640.250 Bitcoin im Wert von rund 69 Milliarden US-Dollar – etwa 2,5 Prozent der gesamten Umlaufmenge. Der durchschnittliche Kaufpreis liegt bei 74.000 Dollar, womit das Unternehmen aktuell rund 45 Prozent im Plus steht.

Markt arbeitet sich aus dem Keller

Tom Lee beschreibt die aktuelle Situation gegenüber CNBC optimistisch: „Dies ist nicht der Höhepunkt des Krypto-Zyklus, aber gehebelte Long-Positionen sind auf Rekordtief. Ich denke, wir sind im Keller und arbeiten uns wieder nach oben.“

Der Kryptomarkt liegt derzeit etwa 15 Prozent unter seinem Rekordstand vom 7. Oktober. Während Kleinanleger noch vorsichtig agieren, nutzen die großen institutionellen Player die günstigen Einstiegskurse konsequent für den Aufbau ihrer Positionen.