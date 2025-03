Bitcoin zurück bei 87.000 Dollar: Leichte Erholung am Krypto-Markt

Nach ziemlich harten Wochen für Krypto-Investoren lichtet sich derzeit wieder der Staub – zumindest ein wenig. Am Montag morgen ist Bitcoin zurück bei 87.o00 Dollar und damit wieder deutlicher auf dem Weg zurück in 90.000-er-Gefilde, und auch bei vielen Altcoins sieht es wieder rosiger aus. Krypto-Kurse setzen damit einen kurzfristigen Trend fort, der Ende der Woche auch an den Aktienmärkten zu sehen war.

Denn nach der Entscheidung der Federal Reserve, den US-Leitzins zu lassen, wo er ist, haben sich die Börsen nach einer steilen Talfahrt doch wieder etwas erholt. Das wirkt sich nun auch auf Kryptowährungen durch. Zusätzlich hat US-Präsident Donald Trump seinen hauseigenen Memecoin TRUMP in den höchsten Tönnen lobte und ihn „den größten von allen“ nannte. Das hat den Memecoin, der 85 Prozent seines Wertes gegenüber Allzeithoch verloren hat, wieder nach oben geschickt.

Der Kryptomarkt zeigt derzeit eine gemischte Dynamik, wobei Bitcoin (BTC) am Montag die Marke von 87.000 US-Dollar überschritten hat. Andere große Kryptowährungen wie Solana (SOL), XRP und Dogecoin (DOGE) verzeichneten ebenfalls Kursgewinne von über 4 %. Diese positive Entwicklung wird durch die Erwartung neuer wirtschaftlicher Daten aus den USA gestützt, die Investoren Hinweise auf mögliche Marktbewegungen geben könnten. Dennoch bleibt die Stimmung vorsichtig, da Berichte zu Verbraucherzuversicht, persönlichen Ausgaben und dem PCE-Inflationsindex bevorstehen, die den Markt maßgeblich beeinflussen könnten.

Trotz der jüngsten Kursgewinne bleibt der Kryptomarkt von Unsicherheiten geprägt, insbesondere durch makroökonomische Faktoren wie Inflation und die allgemeine Wirtschaftslage in den USA. Während Bitcoin über das Wochenende um 85.000 US-Dollar pendelte, führte Solana mit einem Anstieg von 5 % die Gewinne unter den großen Kryptowährungen an. Tron (TRX) hingegen verzeichnete Verluste von 4 %, nachdem es zuvor durch memecoin-getriebene Preisanstiege profitiert hatte. Gleichzeitig gibt es Berichte, dass bevorstehende US-Zölle möglicherweise weniger streng ausfallen könnten, was die Risikobereitschaft der Anleger leicht stärkt.

Warten auf US-Inflationsdaten

Die bevorstehenden US-Wirtschaftsberichte spielen eine zentrale Rolle für die weitere Entwicklung des Kryptomarkts. Starke Verbraucherzuversicht und steigende Ausgaben könnten auf eine robuste Wirtschaft hinweisen und Investitionen in risikoreichere Anlagen wie Kryptowährungen fördern. Ein hoher PCE-Inflationswert könnte wiederum Anleger dazu bewegen, Kryptowährungen als Absicherung gegen einen schwächeren Dollar zu nutzen. Umgekehrt könnten sinkendes Vertrauen und zurückgehende Ausgaben auf eine wirtschaftliche Abkühlung hindeuten, was die Risikobereitschaft der Investoren dämpfen und die Kryptopreise belasten könnte.

Ethereum (ETH) steht unterdessen vor Herausforderungen, da die Transaktionsaktivität auf der Blockchain deutlich zurückgegangen ist. Dies führte am Sonntag zu einem Rekordtief bei den täglichen ETH-Burns von nur 50 ETH – ein Rückgang um fast 99 % im Vergleich zum Höchststand im Mai 2022. Die sinkenden Burn-Raten spiegeln eine geringere Nutzung des Netzwerks wider, da sich Nutzer zunehmend günstigeren Alternativen wie Solana und Tron zuwenden. Trotz dieser Entwicklungen sehen einige Analysten in den aktuellen Kursniveaus attraktive Kaufgelegenheiten für mittel- bis langfristige Investoren, da die Fundamentaldaten der US-Wirtschaft stärker erscheinen als befürchtet.