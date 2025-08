Bitpanda mit neuer Doppelspitze, Mitgründer Klanschek zieht sich zurück

Die europäische Krypto-Plattform Bitpanda strukturiert ihre Führungsebene neu. Co-Founder und Co-CEO Paul Klanschek legt seine operative Rolle bis Ende des dritten Quartals 2025 nieder und wechselt im Oktober 2025 in den Vorstand der Bitpanda Group AG. In seiner neuen Position konzentriert sich Klanschek auf die langfristige strategische Ausrichtung des Unternehmens und begleitet zentrale Innovationsinitiativen.

Klanschek blickt auf seine Zeit an der Spitze des Unternehmens zurück: Bei Bitpanda ging es schon immer darum, den Status quo zu verbessern. Was als Idee unter drei Freunden begann, wurde zu einem Unternehmen, das Millionen Menschen den Zugang zu Finanzmärkten ermöglicht hat. Ich bin unglaublich stolz darauf, was Eric, Christian und ich in den vergangenen zehn Jahren gemeinsam aufgebaut haben.

Neue Doppelspitze führt das Unternehmen

Der bisherige stellvertretende CEO Lukas Enzersdorfer-Konrad rückt in die Position des Co-CEO auf und bildet künftig gemeinsam mit Eric Demuth die Führungsspitze. Enzersdorfer-Konrad gehört seit 2018 zum Unternehmen und hat maßgeblich zur strategischen Weiterentwicklung beigetragen sowie operative Schlüsselbereiche geleitet.

Zu seiner neuen Rolle erklärt Enzersdorfer-Konrad: Es ist eine große Ehre, diese Rolle zu übernehmen und die Reise fortzusetzen, die Paul, Eric und Christian vor über zehn Jahren begonnen haben. Paul war ein beeindruckender Leader und Mentor – nicht nur für mich, sondern für das gesamte Unternehmen. Er betont, auf dem bestehenden Fundament weiter aufbauen zu wollen.

Übergang erfolgt in den kommenden Monaten

Eric Demuth, Co-Founder und Co-CEO, unterstützt den Führungswechsel und lobt seinen neuen Partner an der Spitze: Lukas ist eine der wirkungsvollsten Führungspersönlichkeiten, mit denen ich je gearbeitet habe. Er verbindet Strategie mit Umsetzung und genießt gleichermaßen das Vertrauen unserer Teams, der Partner und der Aufsichtsbehörden. Der Übergang markiert laut Demuth den Beginn einer neuen Phase für Bitpanda.

Der Führungswechsel wird in den kommenden Monaten vollzogen. Paul Klanschek tritt im August 2025 offiziell als CEO zurück, während Lukas Enzersdorfer-Konrad im selben Monat seine neue Position übernimmt.