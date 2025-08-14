Bitpanda startet in UK mit Arsenal-Sponsoring gegen Revolut, Robinhood & eToro

Das österreichische Krypto-Unicorn Bitpanda expandiert nach Großbritannien, nachdem es sich dafür Februar 2025 dieGenehmigung der britischen Financial Conduct Authority (FCA) besorgt hat. Britischen Anlegern will man dort Zugang zu mehr als 600 digitalen Assets bieten, man sieht sich damit als das „umfassendste Angebot auf dem britischen Markt“.

In Großbritannien tritt Bitpanda gegen eine ganze Reihe an Mitbewerbern an, die teilweise schon mehrere Jahre im Markt sind – unter anderem auch die US-börsennotierten Coinbase, Robinhood (bzw. deren Tochter Bitstamp) und eToro sowie Fintechs wie Revolut oder Krypto-Exchanges wie Gemini. Sie alle haben sich in den vergangenen Jahren eine FCA-Lizenz im Land besorgt (hier gibt es eine Übersicht der FCA).

„Bitpanda unterscheidet sich von anderen Anbietern vor allem durch das größte Krypto-Angebot in UK mit über 600 handelbaren Assets, inklusive exklusiver Krypto-Indizes. Als eine der am strengsten regulierten Plattformen Europas bietet Bitpanda höchste Sicherheitsstandards und Infrastruktur auf institutionellem Niveau. Zusätzlich ermöglicht Bitpanda Technology Solutions Banken und Fintechs den einfachen Einstieg ins Krypto-Geschäft – ein Angebot, das in dieser Breite kaum ein Wettbewerber vorhält“, heißt es seitens des Unternehmens.

„Wir einer unserer größten Märkte“

„Großbritannien ist ein globaler Finanzknotenpunkt und Heimat von Investoren, die sich mit Finanzen auskennen und technisch versiert sind. Die Nachfrage nach Krypto-Assets steigt rapide, und wir sind hier, um sie zu bedienen. Wir glauben, dass Großbritannien in den nächsten zwei Jahren zu einem unserer größten Märkte werden wird, und unser Ziel ist einfach: Wir wollen die beste, sicherste und umfassendste Möglichkeit sein, in Krypto-Assets in Großbritannien zu investieren“, so Bitpanda-CEO eric Demuth.

Großbritannien ist einer der Schlüsselmärkte neben Deutschland, Italien und Frankreich für Bitpandas Ziel, „Europa zu dominieren und die Führungsposition in den identifizierten Zielmärkten zu etablieren“. In Uk will man Markenbekanntschaft unter anderem auch über Fußball-Sponsoring erreichen. Dazu habe man eine „mehrjährige globale Partnerschaft“ mit dem FC Arsenal geschlossen und werde zum offiziellen Krypto-Trading-Partner des Vereins. Der FC Arsenal war zuletzt Vizemeister in der Premier League und gehört zu den stärksten Clubs Europas.