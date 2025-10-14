Bitpanda treibt europäischen Stablecoin voran

Bitcoin hin, Memecoins her, 2025 ist auch das Jahr der Stablecoins. Zwar sind Tether (USDT) und Circle (USDC) absolut dominierend, was das Thema angeht, doch in Europa regen sich vermehrt Bestrebungen, Euro-gedeckte Stablecoins voranzutreiben.

Die Wiener Kryptobörse Bitpanda baut jetzt ihre Zusammenarbeit mit Societe Generale-FORGE (SG-FORGE) aus und integriert deren Stablecoins in ihre DeFi-Wallet. Damit wird Bitpanda nach eigenen Angaben der erste Broker, der europäischen Privatkunden den Zugang zu Ertragsmöglichkeiten mit dem CoinVertible ermöglicht.

Integration von EUR und USD CoinVertible

Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft werden sowohl der EUR CoinVertible (EURCV) als auch der USD CoinVertible (USDCV) über die Bitpanda-Plattform sowie die Bitpanda DeFi Wallet für den direkten Retail-Zugang in Europa verfügbar gemacht. Europäische Nutzer können die Stablecoins in unterstützten On-Chain-Lending- und Borrowing-Umgebungen einsetzen.

Die Kooperation soll zudem die Basis für künftige Zusammenarbeiten schaffen, einschließlich einer möglichen Integration mit dem Vision Token von Bitpanda.

Regulierte Stablecoins für den Massenmarkt

SG-FORGE hatte bereits zuvor die Einführung seiner Stablecoins auf den DeFi-Protokollen Morpho und Uniswap angekündigt. Dort werden über Partner Lending-, Borrowing- und Spotmärkte auf der öffentlichen Ethereum-Blockchain angeboten.

Die Partnerschaft zwischen SG-FORGE und Bitpanda besteht seit September 2024 und begann mit dem MiCA-konformen EUR CoinVertible, gefolgt vom USD CoinVertible. Erklärtes Ziel ist es, regulierte Stablecoins für die breite Öffentlichkeit zugänglicher zu machen.

Der EURCV dient bereits als Stablecoin für Bitpandas Margin-Trading-Service. Die aktuelle Erweiterung soll den Weg für weitere Finanzinnovationen im Zusammenhang mit dem Vision Token und der geplanten Vision Chain ebnen.

Über die Beteiligten

Societe Generale-FORGE ist eine regulierte Tochtergesellschaft der Societe Generale Gruppe mit Lizenzen als Wertpapierfirma, E-Geld-Institut und Dienstleister für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen emittiert die MiCA-konformen Stablecoins USDCV und EURCV.