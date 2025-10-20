Blockpit, fiskaly, Püspök, neoom und Impact Hub punkten bei „EY Entrepreneur Of The Year 2025“

Bei der 20. Jubiläumsausgabe des EY Entrepreneur Of The Year 2025 wurden unter dem Motto „Shapers of the Future“ herausragende Unternehmer in Österreich geehrt. Die weltweit renommierte Auszeichnung würdigt Visionär, die durch Innovation, Führungsstärke und gesellschaftliche Verantwortung neue Maßstäbe setzen. Vergeben wurden die Preise am Freitag Abend bei einer Gala in der Wiener Hofburg.

Die Preisverleihung umfasste insgesamt vier Hauptkategorien: Nachhaltigkeit, Innovation & Hightech, Dienstleistungen sowie Social Entrepreneur. Zusätzlich wurden Auszeichnungen in der Kategorie Start-ups sowie ein Sonderpreis der Generationen vergeben. Eine hochkarätig besetzte Jury aus führenden Wirtschaftsvertreter bewertete die Kandidaten nach ihren herausragenden Leistungen.

Zu bemerken war auch, dass sich österreichische Scale-ups mittlerweile klar auch in Kategorien außerhalb des Scale-up-Awards, den EY ebenfalls vergibt, behaupten können:

Kategorie Startups

Entrepreneur Of The Year: Florian Wimmer und Gerd Karlhuber, Blockpit