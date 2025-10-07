BNB-Token steigt auf neues Allzeithoch bei mehr als 1.300 Dollar, überholt XRP

Die führende Kryptowährung Bitcoin hat kürzlich ein neues Allzeithoch von 125.000 Dollar erreicht, nun fährt BNB, der native Token der BNB Chain, im Windschatten ebenfalls zu neuen Höhen. BTC hat ein günstiges Marktumfeld für alternative digitale Assets geschaffen, in diesem Kontext konnte BNB wichtige Widerstandsmarken durchbrechen und etablierte sich oberhalb der psychologisch bedeutsamen 1.200-Dollar-Marke. Die Marktkapitalisierung von BNB hat so stark zugelegt, dass der Token sogar XRP von Ripple als dirtt größtes Krypto-Asset der Welt überholte.

Das neue Allzeithoch liegt nunmehr bei 1.336 Dollar, nachdem BNB innerhalb der vergangenen sieben Tage um satte 30 Prozent gewachsen ist. Auf der Blockchain sieht man die stark steigende Nachfrage in einem satten Plus bei aktiven Wallets, der Zahl der Transaktionen und dem VOlumen der Transaktionsgebühren, die in erster Linie den Validatoren zugute kommen.

Die BNB Chain will zwar dezentral sein, aber natürlich ist der Token stark verknüpft mit der weiterhin größten Krypt-Börse der Welt, Binance. BNB ist der native Token der dezentralen BNB Chain, wo er Transaktionen ermöglicht, Gebühren bezahlt und die Teilnahme an der Governance erlaubt. Er kann aber auch auf der Binance-Börse für Vorteile wie Handelsgebührenrabatte, Token-Airdrops und VIP-Mitgliedschaften verwendet werden.

Institutionelle Adoption nimmt zu

Mehrere institutionelle Investoren haben jüngst bedeutende Positionen in BNB aufgebaut. Das Elektrofahrzeugunternehmen Jiuzi Holdings kündigte eine Krypto-Treasury-Strategie im Umfang von einer Milliarde Dollar an, bei der BNB eine zentrale Rolle spielt. Auch der kasachische Alem Crypto Fund hat BNB in sein Portfolio aufgenommen. Darüber hinaus hat VanEck einen Antrag für einen BNB-ETF eingereicht, was auf wachsendes institutionelles Interesse hindeutet.

Analysten schätzen, dass allein die Investition von Jiuzi Holdings fast ein Prozent des gesamten BNB-Umlaufangebots absorbieren könnte. Diese großvolumigen Allokationen erzeugen kontinuierlichen Kaufdruck und tragen zur Preisstabilität über der 1.200-Dollar-Marke bei.

Technologische Entwicklungen der BNB Chain

Die BNB Chain hat kürzlich eine Integration mit dem Chainlink-Datenstandard angekündigt, durch die offizielle US-Wirtschaftsdaten direkt auf die Blockchain gebracht werden. Über Chainlink Price Feeds erhalten Entwickler erstmals Zugang zu verifizierten Regierungsdaten anstelle von Marktschätzungen oder Drittanbietermodellen.

Zu den nun on-chain verfügbaren Wirtschaftsindikatoren gehören:

Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index zur Inflationsmessung

Real Final Sales to Private Domestic Purchasers zur Erfassung privater Wirtschaftsaktivität

Diese Datenverfügbarkeit ermöglicht die Entwicklung neuer DeFi-Anwendungen, darunter inflationsgebundene Token, Perpetual-Futures-Märkte basierend auf offiziellen Statistiken und verbesserte Risikomanagement-Systeme für dezentrale Finanzprotokolle.

Expansion tokenisierter Real-World-Assets

Franklin Templeton hat seine Benji Technology Platform, die derzeit 731,8 Millionen Dollar an On-Chain-Assets verwaltet, auf die BNB Chain ausgeweitet. Die Plattform ermöglicht die Tokenisierung von Investmentfonds, Geldmarktinstrumenten und staatlich gesicherten Wertpapieren.

Die BNB Chain bietet für solche Anwendungen eine Infrastruktur mit Sub-Sekunden-Finalität und niedrigen Transaktionskosten, was sie für das hochvolumige Management tokenisierter Assets geeignet macht.