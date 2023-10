Bond Vet: Tierklinik-Startup mit österreichischem Mitgründer holt 50 Mio. Dollar

Es hört sich nicht nach Big Business an, aber in den USA ist es eines: Das 2019 vom Wiener Lukas Keindl mitgegründete Startup Bond Vet betreibt in den Vereinigten Staaten mittlerweile eine Kette von 40 Tierkliniken und -spitälern – und hat dafür nun wieder eine große Investmentsumme aufgenommen. Nachdem bereits 2021 satte 170 Millionen Dollar durch den Growth-Investor Warburg Pincus ins Unternehmen kamen, kommen nun weitere 50 Mio. Dollar dazu. Insgesamt wurden seit dem Start nunmehr fast 250 Mio. Dollar in das Unternehmen gesteckt.

Das frische Geld, also die 50 Mio. Dollar, kommen diesmal von Warburg Pincus, Talisman Capital Partners den drei Gründer:innen, Dr. Zay Satchu, Mo Punjani und Lukas Keindl. Bei Warburg Pincus handelt es sich um eine New Yorker Private-Equity-Firma, die in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 100 Mrd. Dollar in mehr als 1.000 Unternehmen in 40 Ländern investierte und Gesundheit als eines von mehreren Verticals anpeilt. Talisman Capital Partners hat ebenfalls mehrere Health-Investments.

Bond Vet hat seit dem Start eigenen Angaben zufolge etwa 400.000 Haustiere an seinen Standorten behandelt und dient Haustierbesitzer:innen sowohl als Anlaufstelle für Notfallversorgung als auch Routineuntersuchungen der lieben Vierbeiner. Das Besondere im Vergleich zu anderen Tierarztpraxen ist wohl, dass es nicht nur um die Tiere, sondern auch um die Menschen geht. „Bond Vet bietet ein sehr differenziertes Wertangebot, das sich gleichermaßen auf die Erfahrungen von Tierhaltern, Tierärzten und Haustieren konzentriert, und zwar durch bequeme Standorte, intelligentes Design und eine technologiegestützte Plattform.“, heißt es seitens Großinvestor Warburg Pincus.

Bond Vet: Hunde und Katzen online und offline behandeln

Bei Bond Vet werden in erster Linie – natürlich – Hunde und Katzen behandelt. Gestartet wurde 2019 in Brooklyn in New York, von dort ist das Erfolgsrezept in viele weitere Städte wie Boston, Chicago, Connecticut, Washington D.C. oder New Jersey expandiert. Technisch ist das Unternehmen mit App und Video-Calls ausgestattet, um auch aus der Ferne Tiere und ihre Besitzer:innen betreuen zu können, Gesundheitsdaten der Tiere können auch online abgerufen werden.

Gerade die vergangenen 12 Monate waren für Bond Vet eine starke Phase, denn da wurden 24 der heute 40 Standorte eröffnet – natürlich mit Hilfe des Turbo-Boosters der 170 Mio. Dollar Investment aus 2021. Nun spricht der relativ neue CEO der Firma, Garrett Lewis, von der Mission, Tiermedizin „landesweit“ verändern zu wollen. Damit wird wohl gemeint sein, die Bond Vet-Standorte auf noch viel mehr US-Bundestaaten auszuweiten.

Mitgründer Keindl war bis April diesen Jahres als Chief Product Officer tätig, hat nunmehr aber „nur“ mehr die Rollen als Shareholder, Investor und Vorstandsmitglied des Unternehmens. Vor der Gründung von Bond Vet war er CTO und Mitgründer von Veho, einem heutigen Tech-Unicorn im Logistikbereich. Bevor er in die Vereinigten Staaten ging, betrieb Keindl in Wien mit codevillage.at eine Firma für Software-Entwicklung und IT-Consulting. Auch interessant: 2012 vermarktete Keindl auch den damals in den USA populären Anti-Kater-Drink Noho in Österreich.