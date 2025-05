Bybit erhält drei Monate nach größtem Krypto-Hack MiCA-Lizenz via Österreich

Es ist gerade einmal drei Monate her, als die Krypto-Börse Bybit von größten Hacker-Attacke der Krypto-Geschichte heimgesucht wurde – Ethereum im Gegenwert von damaligen 1,4 Mrd. Dollar (heute wären es etwa 1,1 Mrd. Dollar) wurden geklaut und versickerten dann in den Unweiten des Web3. Doch Bybit ist trotzdem und weiterhin die zweit größte Krypto-Börse der Welt hinter Binance – und erhält trotzdem die Krypto-Lizenz der EU – die MiCA-Lizenz.

Bybit hat von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) eine Lizenz nach der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) erhalten. Mit der Genehmigung kann das Unternehmen als regulierter Krypto-Dienstleister in allen 29 Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums operieren. Neben Bybit hat auch bereits Bitpanda die MiCA-Lizenz der FMA erhalten, weitere Unternehmen wie etwa KuCoin oder 21bitcoin streben die Lizenz ebenfalls an.

100 Mitarbeiter in Wien geplant

Parallel zur Lizenzierung hat Bybit seine offizielle Europazentrale in Wien etabliert. Von dort aus will das Unternehmen, das nach Handelsvolumen die zweitgrößte Kryptobörse weltweit ist, seine Dienste für rund 500 Millionen Europäer anbieten. Für den Ausbau der europäischen Aktivitäten plant Bybit den Aufbau eines Teams von über 100 Mitarbeitern am Standort Wien. Das Unternehmen will dort lokalisierte Dienstleistungen entwickeln und mit Universitäten in der Region zusammenarbeiten.

Die MiCAR-Verordnung setzt EU-weit einheitliche Standards für Krypto-Dienstleister fest und soll durch Transparenzregeln und Verbraucherschutzmaßnahmen das Vertrauen in digitale Vermögenswerte stärken. Unternehmen mit einer MiCAR-Lizenz können ihre Dienste über das sogenannte Passporting-Verfahren in allen EWR-Staaten anbieten.

Die Lizenzierung ist Teil von Bybits globaler Regulierungsstrategie. Das 2018 gegründete Unternehmen hat bereits Genehmigungen in verschiedenen Jurisdiktionen erhalten und arbeitet daran, seine Compliance-Standards international auszubauen.