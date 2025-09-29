Podcast
Bybit: „Wir gehen in Richtung einer universellen Finanz-App“
Derzeit kommt man nicht um Bybit herum: Die zweit größte Krypto-Börse der Welt hat eine MicA-Lizenz in Österreich erhalten, treibt von Wien aus das Europageschäft voran und will mit Neuerungen wie einer Debit-Karte bis Ende des Jahres eine Million User schaffen.
Wie wird das gelingen, wie will Bybit punkten, und wo kommt die Exchange eigentlich her? Darüber sprechen wir heute im Podcast mit Georg Harer, dem Managing Director von Bybit EU. Die Themen:
- 🚀 Bybit’s Aufstieg zur zweitgrößten Kryptobörse weltweit: Erfolgsfaktoren und Kundenorientierung
- 🏢 Der Crypto-Hub in Wien: Warum Bybit Europa als Expansionsziel gewählt hat
- 💼 Georg Harer’s Weg von der Anwaltsbranche zu Bybit: Vom Tech-Nerd zum Managing Director
- 💳 Die Bybit-Card: Cashback-Vorteile und nahtlose Integration von Krypto im Alltag
- 🔒 Sicherheit nach dem Mega-Hack: Wie Bybit den größten Krypto-Hack der Geschichte überwunden hat
- 📊 Trading-Gebühren und Derivate: Was Bybit von anderen Kryptobörsen unterscheidet
- 🔮 Zukunftspläne: Wertpapier-Lizenz, E-Geld-Konzession und der Weg zur universellen Finanz-App