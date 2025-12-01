Krypto

Cocoon: Telegram startet dezentrales GPU-Netzwerk, will mit TON-Token bezahlen

Avatar
Telegram founder Pavel Durov. © Blockchain Life Forum
Telegram founder Pavel Durov. © Blockchain Life Forum
Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview

Es ist sicher keine neue Idee im Krypto-Sektor, die beiden Technologien Blockchain und AI zu verheiraten – wie berichtet hat etwa bereits das Render Network versucht, einen dezentralen Marktplatz für KI-Chips (GPUs) zu schaffen, um die Macht von den Hyperscalern Amazon, Google oder Microsoft zu nehmen. Geklappt hat das bisher nicht. Nun versucht es ein weiterer Player: Denn Telegram-Gründer Pavel Durov hat mit Cocoon ein dezentrales Netzwerk für die Vermietung von GPU-Rechenpower an den Start gebracht.

„Unser dezentrales vertrauliches Rechennetzwerk Cocoon ist live“, verkündet Durov, der das „Confidential Compute Open Network“ vor einem Monat auf der „Blockchain Life“-Konferenz in Dubai vorstellte. „Die ersten KI-Anfragen von Nutzern werden nun von Cocoon mit 100 %iger Vertraulichkeit verarbeitet. GPU-Besitzer verdienen bereits TON.“ Genau, richtig gelesen: Für das Bereitstellen von GPUs sollen ihre Betreiber Toncoin, also die Hauswährung des Telegram-Messengers, verdienen können.

Große Abhängigkeit von TON-Kurs

„Zentralisierte Rechenanbieter wie Amazon und Microsoft agieren als teure Zwischenhändler, die die Preise in die Höhe treiben und die Privatsphäre einschränken. Cocoon löst sowohl die wirtschaftlichen als auch die Vertraulichkeitsprobleme, die mit herkömmlichen KI-Rechenanbietern verbunden sind“, so Durov weiter. In den nächsten Wochen würden nun mehr GPU-Angebote eingebunden werden.

Abzuwarten bleibt, wie viele GPU-Anbieter sich auf das Netzwerk einlassen möchten. Toncoin ist wie die anderen Krypto-Assets sehr volatil und hat innerhalb der vergangenen 12 Monate 78% an Wert verloren. Auf TON werden sie jedenfalls angewiesen sein, da alle Zahlungen über die TON Blockchain abgewickelt werden sollen. Ausgelegt sind die GPUs übrigens auf so genannte Inferenz – also nicht das Trainieren von KI-Modellen, sondern das Anwenden eines bereits trainierten KI-Modells.

Werbung
Werbung

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden:

Specials unserer Partner

Die besten Artikel in unserem Netzwerk

Powered by Dieser Preis-Ticker beinhaltet Affiliate-Links zu Bitpanda.

Deep Dives

#glaubandich CHALLENGE Hochformat.

#glaubandich CHALLENGE 2026

Österreichs größter Startup-Wettbewerb - 12 Top-Investoren mit an Bord

AI Talk

Der führende KI Podcast mit Clemens Wasner & Jakob Steinschaden

Future{hacks}

Zwischen Hype und Realität
© Wiener Börse

IPO Spotlight

powered by Wiener Börse

Startup & Scale-up Investment Tracker 2025

Die größten Finanzierungsrunden des Jahres im Überblick

Trending Topics Tech Talk

Der Podcast mit smarten Köpfen für smarte Köpfe
Die 2 Minuten 2 Millionen Investoren. © PULS 4 / Gerry Frank

2 Minuten 2 Millionen | Staffel 12

Die Startups - die Investoren - die Deals - die Hintergründe

BOLD Community

Podcast-Gespräche mit den BOLD Minds

IPO Success Stories

Der Weg an die Wiener Börse

Weiterlesen