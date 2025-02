Coinbase und Robinhood aus dem Schneider: SEC lässt Krypto-Klagen fallen

Jubel bei zwei der wichtigsten börsennotierten US-Unternehmen, die mit Krypto-Assets handeln: Denn die US-Börsenaufsicht SEC hat in einer bemerkenswerten Wendung ihre Klagen gegen Coinbase und Robinhood fallengelassen. Diese Entscheidung ist eine 180-Grad-Wende der SEC in der Regulierung von Kryptowährungen und eindeutig auf die neue, Krypto-freundliche Trump-Administration zurückzuführen.

So hat SEC Coinbase-CEO Brian Armstrong zufolge zugestimmt, ihre Klage gegen Coinbase, die größte Kryptobörse der USA, ohne finanzielle Konsequenzen fallen zu lassen. Die ursprüngliche Klage aus dem Jahr 2023 warf Coinbase vor, als nicht registrierte Wertpapierbörse zu operieren. Die Kernfrage: Nach Ansicht der SEC bzw. ihres ehemaligen Chefs Gary Gensler sind alle Kryptowährungen außer Bitcoin eigentlich Securities, also so etwas wie digitale Wertpapiere. Und weil Coinbase zahlreiche davon zum Kauf anbietet, hätte das Unternehmen illegal gehandelt.

SEC meinte, dass Krypto-Assets Wertpapiere seien

Die große Securities-Frage ist nun vom Tisch – auch für Robinhood bzw. dessen Tochter Robinhood Crypto (RHC). „Wir begrüßen die Entscheidung, diese Untersuchung ohne weitere Maßnahmen abzuschließen“, so Dan Gallagher, Chief Legal, Compliance and Corporate Affairs Officer bei Robinhood. „Lassen Sie mich ganz klar sagen, dass diese Untersuchung niemals hätte eröffnet werden dürfen. Robinhood Crypto hat und wird immer die Bundeswertpapiergesetze respektieren und hat niemals Transaktionen mit Wertpapieren erlaubt. Wie wir der SEC erklärt haben, wäre jeder Fall gegen Robinhood Crypto gescheitert.“

RHC hat im Gegensatz zu anderen Plattformen nach der SEC-Klage 2024 bestimmte Produkte und Dienstleistungen nicht anzubieten, die die SEC unter dem früheren Vorsitzenden Gensler in öffentlichen Verfahren als Wertpapiere bezeichnet hatte. Robinhood macht sehr viel Umsatz mit Kryptowährungen. Fast die Hälfte von Robinhoods Transaktionseinnahmen im vierten Quartal 2024 stammte aus dem Krypto-Hhandel, der einen Anstieg von 700% im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete.