CrewHub: Wiener Startup launcht Job-Plattform für Aushilfskräfte

Es gibt sie offenbar noch, eine Nische im breiten Market der Job-Plattformen: Das Wiener HRTech-Startup CrewHub geht mit einem „Talentpool-as-a-Service“-Modell an den Start und verspricht Unternehmen aus Hotellerie, Gastronomie, Event- und Retail-Branche eine digitale Lösung für einen der größten operativen Schmerzpunkte: die schnelle und rechtssichere Vermittlung von Aushilfen und flexiblen Arbeitskräften. Die Gründer Petra Scheuer und Christopher Newman haben das Unternehmen im Rahmen des AWS First Incubators entwickelt.

Die am Montag offiziell gestartete Plattform adressiert ein bekanntes Problem in personalintensiven Branchen: Kurzfristige Ausfälle, saisonale Schwankungen und Spitzenzeiten führen regelmäßig zu Personalengpässen, während der administrative Aufwand für Recruiting, Anmeldung und Abrechnung von Aushilfen erhebliche Ressourcen bindet.

Digitale Integration statt Personalvermittlung alter Schule

CrewHub positioniert sich bewusst nicht als klassische Personalvermittlung, sondern als technologische Lösung, die alle Prozesse von der Buchung bis zur Lohnverrechnung in einem System zusammenführt. „Unsere eigens entwickelte Plattform verbindet Matching, Einsatzplanung und Abrechnung in einem System“, erklärt CEO Chris Newman, der neben seiner Rolle als Geschäftsführer auch für Produkt und Technologie verantwortlich zeichnet.

Die Plattform verspricht Unternehmen binnen Minuten buchbare externe Verstärkung für verschiedene Bereiche – von Service und Küche über Retail bis hin zu Hostessen und Stagehands. Dabei setzt CrewHub auf digitale Setcards der verfügbaren Mitarbeiter, standardisierte Briefings und individuelle Einschulungsvideos, um die Qualität der Einsätze zu gewährleisten.

Transparenz und Compliance im Fokus

Ein zentraler Baustein der CrewHub-Strategie ist die Rechtssicherheit. Co-Founder und COO Petra Scheuer betont: „Gerade in Spitzenzeiten oder bei kurzfristigen Ausfällen sorgt ein gut gepflegter, externer Pool für Stabilität – ohne administrativen Mehraufwand.“ Die Plattform übernimmt dabei nicht nur das Matching zwischen Unternehmen und Arbeitskräften, sondern auch die komplette Compliance-Abwicklung.

Besonders interessant aus technologischer Sicht ist der Ansatz der vollständigen Kostentransparenz. Unternehmen sollen bereits bei der Buchung eine klare Übersicht über alle anfallenden Kosten erhalten, was in der traditionellen Personalvermittlung oft ein Unsicherheitsfaktor darstellt.

Marktstart und Verfügbarkeit

CrewHub implementiert von Beginn an ein Bewertungssystem, das sowohl Einsätze als auch Mitarbeiter erfasst. Diese Daten fließen in kontinuierliche Qualitätsverbesserungen ein und sollen langfristig zu besseren Matches zwischen Unternehmen und Arbeitskräften führen. Für eine noch junge Plattform ist diese datengetriebene Herangehensweise bemerkenswert und zeigt das technologische Selbstverständnis des Startups.

CrewHub ist ab sofort für Unternehmen in Österreich verfügbar. Das Startup verspricht interessierten Betrieben einen schnellen Einstieg: Nach einer unverbindlichen Demo sollen Unternehmen innerhalb weniger Tage mit einem maßgeschneiderten Talentpool starten können.

Ob CrewHub tatsächlich den Spagat zwischen technologischer Innovation und den komplexen regulatorischen Anforderungen des österreichischen Arbeitsrechts meistern kann, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Der Ansatz, traditionelle Personalvermittlung durch eine vollintegrierte digitale Plattform zu ersetzen, könnte jedoch richtungsweisend für die gesamte Branche werden.