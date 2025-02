Die Kryptologen #5: Bitcoin-Volksbegehren | Quanten-Alarm | Chainlink | Binance Test Token

Ist Crypto im Quanten-Zeitalter eigentlich noch Crypto? Wie und ob die Supercomputer die kryptografischen Grundlagen der Blockchain-Verschlüsselung gefährden und manipulierbar machen, ist unter anderem heute Thema bei den Kryptologen Alexander Kirchmaier und Lukas Leys, die sich in Folge 5 außerdem folgenden Themen widmen:

🔸 Marktanalyse & Indikatoren

Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, Stablecoins, DeFi und NFTs – wir analysieren die größten Gewinner und Verlierer der Woche. Dazu Einblicke in den Fear & Greed Index, die Bitcoin-Dominanz und das Power Law Modell.

🔸 Quanten-Alarm:

Paolo Ardoino warnt: Quanten-Computer könnten alte Bitcoin-Wallets knacken. Wie real ist diese Bedrohung?

🔸 The Golden Age of Crypto:

Trump und David Sacks planen die „goldene Ära“ für digitale Vermögenswerte – mit Bitcoin-Reserven und Stablecoin-Regulierung.

🔸 Bitcoin-Volksbegehren in Österreich:

Ein Volksbegehren in Österreich will Bitcoin steuerlich fördern und eine staatliche Bitcoin-Reserve einführen.

🔸 22 US-Bundesstaaten prüfen Bitcoin-Reserven:

Immer mehr Staaten setzen auf Bitcoin als strategisches Reserve-Asset.

🔸 Binance Test Token:

Aus einem simplen Test-Token wird ein Memecoin mit 500 Mio. $ Marktkapitalisierung.

🔸 DTCC & Chainlink:

Die Tokenisierung der Finanzwelt und das Zusammenwachsen von TradFi und DeFi nimmt Fahrt auf.

🧠 Meme der Woche:

HFSP – „Have Fun Staying Poor“ 😎💸

Der Klassiker unter den Krypto-Memes.

🤯 Skurrilität der Woche:

Shiba Inu meets UAE 🐕

SHIB kooperiert mit den Vereinigten Arabischen Emiraten für staatliche Blockchain-Projekte.