Energiepreise: Was passiert, wenn der Iran die Straße von Hormus sperrt?

Es ist aktuell die ganz große Frage im Krieg Israels und der USA gegen den Iran: Wird der Iran die wichtige Straße von Hormus sperren? Nachdem das iranische Parlament eine Maßnahme zur Schließung dieser strategisch wichtigen Meerenge gebilligt hat, bedarf es nur noch der Zustimmung des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Irans. Er würde damit den Konflikt weiter eskalieren, weil dann ein drastischer Anstieg der Öl- und Erdgaspreise folgen könnte.

Die Meerenge zwischen dem Iran und Oman misst an ihrer engsten Stelle nur 29 Seemeilen (ca. 54 Kilometer) und fungiert als eines der kritischen Nadelöhre (neben dem Suez-Kanal, dem Panama-Kanal oder der Straße von Malakka) für den globalen Energiehandel. Durch diese Passage werden täglich rund 33 Millionen Barrel Rohöl transportiert, was etwa 20 Prozent des weltweiten Ölhandels entspricht. Zusätzlich passiert ein Fünftel des globalen Flüssiggashandels diese Route.

Die Meerenge verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman und dem Arabischen Meer. Mehrere bedeutende Ölproduzenten – darunter Saudi-Arabien, Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, der Irak und Bahrain – sind auf diese Route als einzige direkte Verbindung zum Weltmarkt angewiesen.

Wie wichtig die Straße von Hormus ist, zeigt auch Folgendes: Die U.S. Energy Information Administration (EIA) bezeichnet sie als den „weltweit wichtigsten Ölsperrpunkt“.

Kurzfristige Preiseffekte

Bereits die Androhung einer Blockade hat zu spürbaren Preisanstiegen geführt. Der Brent-Ölpreis stieg seit Anfang Juni von 67 auf 77,40 Dollar pro Barrel. Die Citigroup prognostiziert bei einer tatsächlichen Sperrung einen Anstieg auf etwa 90 Dollar pro Barrel – ein Aufschlag von 13 Dollar zum aktuellen Preis.

Goldman Sachs warnt vor einem extremeren Szenario: Bei einer längeren Schließung könnten die Preise weit über 100 Dollar pro Barrel steigen. ING-Analysten sehen sogar Preise von bis zu 120 Dollar pro Barrel als möglich an, da sich der größte Teil der OPEC-Reservekapazitäten im Persischen Golf befindet und unter solchen Bedingungen nicht mehr zugänglich wäre.

Europa müsste mit steigenden Öl- und LNG-Preisen rechnen

Die Preissteigerungen erreichten etwa deutsche Verbraucher bereits an den Tankstellen. Super E10 kostete am Sonntagmorgen 1,749 Euro pro Liter, verglichen mit 1,668 Euro am 10. Juni. Diesel stieg von 1,550 auf 1,639 Euro. Auch Heizölpreise reagierten deutlich: Während 100 Liter im Mai noch rund 87 Euro kosteten, sind es aktuell bereits 94 Euro.