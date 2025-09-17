EvoluteIQ: AI-Plattform sichert sich 53 Millionen Dollar für globale Expansion

EvoluteIQ, eine KI-native Automatisierungsplattform für Unternehmen, hat eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von 53 Millionen Dollar abgeschlossen. Im Rahmen der Runde sicherte sich Baird Capital eine Minderheitsbeteiligung. Das 2019 in Stockholm gegründete Scale-up nutzt seine proprietäre „Agentic Mesh Architecture“, um messbare Ergebnisse in komplexen Geschäftsbereichen zu liefern.

Die Plattform von EvoluteIQ adressiert ein zentrales Bedürfnis im Unternehmensmarkt: den Übergang von fragmentierten KI-Tools zu einem umfassenden, autonomen Geschäftsprozessmanagement. „Der Markt für Agentic AI stellt einen grundlegenden Wandel von reaktiver Automatisierung hin zu proaktiver, intelligenter Orchestrierung dar“, erklärt Sameet Gupte, Mitgründer und CEO von EvoluteIQ. Daina Spedding und Mark Donnelly von Baird Capital treten dem Vorstand bei.

Im vergangenen Jahr gab das Jungunternehmen eine Finanzierung in Höhe von 20 Millionen Dollar, angeführt von Round2 Capital aus Wien, bekannt.

Starker Fokus auf Indien

Indien ist und bleibt ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie von EvoluteIQ. Das größte Forschungs- und Entwicklungszentrum des Unternehmens befindet sich in der Metropole Bengaluru, dem „Silicon Valley Indiens“. Die Finanzierung ermöglicht eine erhebliche Erweiterung der dortigen Niederlassung: Spitzentalente sollen gewonnen und das Team vergrößert werden. „Indien war entscheidend für unsere Reise und liefert das technologische Rückgrat der Innovation für unseren globalen Erfolg“, betont Gupte.

Daina Spedding, Direktorin im Private-Equity-Team von Baird Capital, kommentiert: „Die Investition demonstriert unsere Begeisterung für KI und die Neugestaltung der Automatisierung. EvoluteIQ hat sich seinen Platz neben anderen Automatisierungspionieren verdient, bringt tiefgreifendes Fachwissen mit und adressiert einen kritischen KI-Bedarf in den Unternehmen, die sie bedienen.“

Strategische Investitionen

Das neue Investment wird laut Unternehmen in drei Schlüsselbereichen eingesetzt:

Globale Expansion durch Einstellung von Vertriebs- und Marketingteams

Kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung

Strategische Akquisitionen komplementärer Technologien

Die langfristige Vision von EvoluteIQ konzentriert sich darauf, Organisationen zu befähigen, ihre Prozesse mit agentischer KI im großen Maßstab zu automatisieren.