Flightkeys: Wiener Scale-up 2024 mit stattlichen Millionengewinnen unterwegs

Es war einer der größeren Deals der Startup- und Scale-up-Welt Österreichs im Jahr 2024: Denn da hat sich Insight Partners, einer der Top-Wagniskapital- und Private-Equity-Investor der Welt, mit 49,8 Prozent an Flightkeys beteiligt. Nun liegen die Geschäftszahlen für 2024 vor, und diese zeigen auch, warum sich eine Größe wie Insight Partners an dem Wiener Unternehmen beteiligt hat. Denn Flightkeys, das 2015 von Christoph Prinz, Felix Hackl, Georg Schiefer, Gregor Resch, Peter Radler, Patrice Cotton und Raimund Zopp, wirft stattliche Millionengewinne ab.

Flightkeys bietet eine Software für die Flugindustrie zur Planung von Flügen an, dabei geht es unter anderem um die vollautomatische, kostenorientierte Routenoptimierung, die korrekte Anwendung des Kostenindexkonzepts, Management nach Ausnahmeregelungen, Treibstofftankung, EDTO, Szenarien zur Terrainvermeidung, präzise Berechnung von Streckengebühren, maßgeschneiderte Wetterbriefings und einiges mehr. Diese Software ist stark gefragt, pro Tag sollen damit 380.000 Flugpläne erstellt werden.

Bilanzgewinn von 4,55 Millionen Euro

Im Geschäftsjahr 2024 hat Flightkeys einen Bilanzgewinn von 4,55 Millionen Euro erwirtschaftet, und zwar bei einem Umsatz von 25,36 Mio. Euro (+41,4% gg. Vorjahr). Von diesem Gewinn wurde ein Teilbetrag in Höhe von 3,62 Millionen Euro an die Gesellschafter ausgeschüttet; der Restbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. 1,8 Mio. Euro davon gingen an Großinvestor Insight, der Rest an die verbleibenden Shareholder, also die Gründer.

Auch für 2025 erwartet das Unternehmen eine Umsatz- und Ergebnissteigerung, unter anderem durch einen neuen Fokus auf Middle East und Asien und neue Produkte wie der Überwachung der GPS-Signalgüte für Flughäfen und dem Ausbau der „Loretta“ Flugpfadoptimierungs-App.