Freudio launcht smarte Software für Psychotherapeut:innen in Österreich

joinfloat-Gründer Gabriel Sperrer und stylink-Gründer Claudio Rebernig haben ihre Kräfte gebündelt: Gemeinsam wollen sie psychologische Beratung für junge Erwachsene zugänglicher machen und Psychotherapeut:innen und klinischen Psycholog:innen bessere Werkzeuge zur Verfügung stellen. Freudio, eine smarte Praxissoftware, soll den Alltag ab sofort erleichtern.

Zwei Co-Founders fanden zueinander

Sperrer und Rebernig lernten sich bei einem Event von Austrian Startups kennen, wo sie sich über die Vision von joinfloat unterhielten – ein Projekt, das Sperrer bereits seit einiger Zeit vorantreibt. Vor etwa 1,5 Jahren gründete er joinfloat mit dem Ziel, eine Plattform zu bieten, auf der Psychologiestudent:innen jungen Menschen eine zugängliche und erschwingliche Beratung (unter Supervision) bieten können. Nach zahlreichen weiteren Gesprächen war im Jänner diesen Jahres klar: Rebernig wird bei joinfloat als Mitgründer einsteigen.

“Die modernste Praxisverwaltungssoftware“

In den letzten Monaten haben die beiden dann richtig Gas gegeben, “unzählige Gespräche mit Therapeut:innen geführt“ und die joinfloat-Software weiterentwickelt. Auch die Vision wurde angepasst: Weniger Zeit für Buchhaltung, mehr Zeit für die Arbeit mit Klient:innen. Denn, laut dem eingeholten Feedback von 30 Psychotherapeut:innen und klinischen Psycholog:innen seien “die vorhandenen Tools veraltet, sperrig und entsprechen nicht ihren tatsächlichen Bedürfnissen“.

Also hat das Startup beschlossen, seine internen Tools für Therapeut:innen zugänglich zu machen und launchte nur kurze Zeit darauf Freudio. Laut dem Startup “die modernste Praxisverwaltungssoftware für Therapeut:innen in Österreich“. Und die Nachfrage bestätigt den Bedarf, denn laut Rebernigg haben bereits mehrere Therapeut:innen nach einem ersten „Einblick“ in die Software direkt entschieden, sie für ihre Praxis anzuschaffen.

Intuitives Tool soll mehr Zeit schenken

„Als Softwareentwickler ärgert es mich immer, wenn schlechte Tools mehr Zeit kosten als die eigentliche Arbeit. Besonders im Gesundheitsbereich ist das weiterhin ein großes Problem“, so Sperrer. „Freudio soll so intuitiv sein, dass es im Arbeitsalltag im Hintergrund verschwindet, weil es einfach funktioniert.“

Abrechnung, Dokumentation und Terminplanung

Was verspricht die neue Software nun alles? Zum Einen soll Freudio repetitive Arbeiten übernehmen, wie etwa Monatsabrechnungen und die Terminplanung abwickeln. Aber auch “sichere“ Online-Sitzungen sowie die dazugehörige Dokumentation sollen innerhalb der DSGVO-konformen Plattform stattfinden können. “Wir verschlüsseln alle sensiblen Daten mehrfach mit AES-256-Verschlüsselung und speichern alles DSGVO-Konform in der EU“, teilte Sperrer auf Trending Topics Nachfrage mit.

Sperrer und Rebernigs Schätzungen zufolge, wurde Freudio auf die Bedürfnisse von Einzelpraxen und jungen Selbstständigen abgestimmt und kann deren Admin-Aufwand um bis zu 80 Prozent reduzieren. In den kommenden Wochen sollen “noch richtig viele geile Features“ dazukommen. Die Software kann ab sofort erworben aber auch kostenlos getestet werden.

Die Reise geht weiter

joinfloat hat nun mit Freudio also eine neue Software zur Hand und will weiterhin psychologische Beratungsgespräche zwischen Psychologiestudent:innen und jungen Menschen in Österreich „zugänglicher“ machen – bis dato haben laut dem Gründer-Duo bereits mehr als 1.000 Sitzungen stattgefunden.