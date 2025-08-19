Frieden als Gamechanger für Weltwirtschaft und Krypto

Bitcoin bewegt sich seit Tagen in einer relativ engen Spanne von etwa ein bis zwei Prozent. Nach über 100 Tagen über der Marke von 100.000 US-Dollar hat sich diese Schwelle etabliert. Auffällig ist, dass trotz dieser historischen Marke bisher keine massive Euphorie oder Panik im Markt zu spüren ist. Das kann als Vorteil gewertet werden, da übermäßige Spekulation und FOMO ausbleiben und sich dadurch eine stabilere Ausgangslage ergibt. Die Ruhe im Markt bietet Investoren die Chance, in einem weniger aufgeheizten Umfeld zu agieren.

Politische Gespräche und ihre Tragweite

Der Ausblick auf die kommenden Tage wird stark von geopolitischen Entwicklungen geprägt. Gespräche zwischen den Staatsoberhäuptern Russlands, der Ukraine sowie den USA werfen die Frage auf, ob eine Wende im Kriegsgeschehen bevorsteht.

Erste Treffen verliefen zwar ohne konkreten Durchbruch, doch allein die Bereitschaft zu weiteren Gesprächen signalisiert eine potenzielle Annäherung. Besonders relevant ist dabei die Einbindung europäischer Staaten und Institutionen, die bei einer möglichen Friedenslösung eine entscheidende Rolle spielen würden.

Wirtschaftliche Folgen eines möglichen Friedens

Ein Kriegsende könnte erhebliche Entlastungen für die Weltwirtschaft bedeuten. Schon geringe Rücknahmen von Sanktionen würden voraussichtlich zu sinkenden Öl- und Gaspreisen führen. Energie ist die Grundlage nahezu jeder industriellen Produktion; eine Entspannung auf den Energiemärkten hätte deshalb unmittelbaren Einfluss auf Verbraucherpreise und Inflation.

Schätzungen zufolge könnte die Inflation weltweit um bis zu einen Prozentpunkt sinken – ein Wert, der für Volkswirtschaften eine große Bedeutung hat. Zusätzlich fielen in diesem Szenario die Kosten für militärische Ausgaben teilweise weg, wodurch mehr Kapital in wirtschaftliche Entwicklungen fließen könnte.

Agrar- und Rohstoffmärkte im Fokus

Die Erwartungen an eine Friedenslösung spiegeln sich bereits in den Rohstoffmärkten wider. So sind die Weizenpreise zuletzt auf ein Fünfjahrestief gefallen, da Händler mit einer Wiederaufnahme umfangreicher ukrainischer Exporte rechnen. Auch Gaspreise reagierten in den letzten Jahren empfindlich auf Nachrichtenlagen und neue Lieferketten. Eine dauerhafte Stabilisierung der Versorgungslage würde die Energie- und Nahrungsmittelinflation dämpfen und damit direkt die Kaufkraft der Verbraucher stärken.

Auswirkungen auf Inflation und Geldpolitik

Eine sinkende Inflation eröffnet den Zentralbanken Spielräume für Zinssenkungen. Damit würde Geld günstiger werden, was Konsum und Investitionen fördert. Ein solches Szenario hätte weitreichende Folgen für alle Anlageklassen: von Anleihen über Aktien bis hin zu Kryptowährungen. Märkte, die in den letzten Jahren stark unter den Zinserhöhungen gelitten haben, könnten dadurch neue Wachstumsimpulse erhalten.

Reaktionen an den Finanzmärkten

Schon die bloße Aussicht auf ein mögliches Kriegsende führte zu Kursanstiegen bei ukrainischen Staatsanleihen. Dies verdeutlicht die wachsende Erwartungshaltung vieler Investoren. Sollte tatsächlich ein Durchbruch erzielt werden, wäre kurzfristig mit einer starken Marktreaktion zu rechnen. Allerdings liegt hierin auch ein Risiko: Wenn zu viel Optimismus eingepreist wird und Gespräche scheitern, droht eine ebenso schnelle Gegenbewegung nach unten.

Entwicklungen im Krypto-Sektor

Parallel zu den geopolitischen Ereignissen gab es auch aus den USA wichtige Nachrichten: Die Aufsichtsbehörden haben ein spezielles Überwachungsprogramm für Krypto-Aktivitäten eingestellt und kehren zur normalen Bankenaufsicht zurück. Für Unternehmen im Bereich Bitcoin, Blockchain und Fintech bedeutet dies eine spürbare Entlastung und bessere Rahmenbedingungen für Expansion und Innovation.

Zugleich zeigen Daten erhebliche Kapitalbewegungen im Krypto-Markt: Milliardenbeträge an Stablecoins fließen auf Handelsplattformen, während Spot-ETFs in Bitcoin und Ethereum zuletzt leichte Abflüsse verzeichneten. Die Handelsvolumina und offenen Positionen bei Ethereum sind auf Rekordwerte gestiegen, was auf ein erhöhtes Interesse institutioneller Anleger hinweist.

Ethereum im Rampenlicht

Ethereum steht besonders im Fokus. Der Kurs bewegt sich nahe an einem neuen Allzeithoch, nachdem große Marktteilnehmer Milliardenbeträge in ETH investiert und Bestände ins Staking gegeben haben. Die abnehmenden Börsenreserven von Ethereum deuten darauf hin, dass ein Großteil der Coins langfristig gebunden wird.

Kennzahlen wie der MVRV-Indikator zeigen zwar Überhitzungserscheinungen, doch historische Vergleiche machen deutlich, dass auch in solchen Phasen erhebliche Kursanstiege möglich sind. Damit bleibt Ethereum ein klassisches Beispiel für ein Umfeld mit hohem Risiko und hohem Potenzial.

Kurzfristige Marktbewegungen erwartet

Im kurzfristigen Bild richtet sich der Blick auf den Start der Futures-Märkte. Hier könnten sich neue Kurslücken (sogenannte CME-Gaps) eröffnen, die den Markt stark bewegen. Die Liquidität zeigt nach unten hin noch größere Ansammlungen, was den Anreiz für Marktteilnehmer erhöhen könnte, Kurse kurzfristig zu drücken, bevor eine mögliche Erholung einsetzt. Die nächsten Tage dürften daher von hoher Volatilität geprägt sein – sowohl Chancen als auch Risiken liegen eng beieinander.

Ed Prinz ist Vorstand von DLT Austria, Co-Founder von moonlytics.ai, Mitbegründer vom Web3 Hub Vienna, und Co-Founder von DLT Germany und DLT Switzerland. Mit jahrelanger Erfahrung in Research und Analyse von Token, Protokollen und Märkten sowie im Portfolio-Management bringt er fundiertes Wissen in den Bereichen Blockchain-Technologie und EVM mit. Seit 2017 berät er Blockchain-Startups und Unternehmen und ist aktiv in der Entwicklung innovativer Web3-Lösungen. Im Gastbeitrag analysiert er die aktuellen Entwicklungen im Krypto-Sektor.

Disclaimer: Dies ist meine persönliche Meinung und keine Finanzberatung. Aus diesem Grund kann ich keine Gewähr für die Richtigkeit der Informationen in diesem Artikel übernehmen. Wenn du unsicher bist, solltest du dich an einen qualifizierten Berater wenden, dem du vertraust. In diesem Artikel werden keine Garantien oder Versprechungen bezüglich Gewinnen gegeben. Alle Aussagen in diesem und anderen Artikeln entsprechen meiner persönlichen Meinung.