„Genius Act“ sorgt für Höhenflug bei Altcoins

Eine wichtige Entwicklung für die Krypto-Regulierung in den USA: Der US-Kongress hat den sogenannten „Genius Act“ verabschiedet. Diese Regulierung betrifft speziell Stablecoins, hat nun aber auch positive Auswirkungen auf die Kurse von Altcoins. Das Gesetz, das nur noch die Unterschrift von US-Präsident Donald Trump braucht, schreibt vor, wie Emittenten von Token reguliert werden müssen, um den US-Markt zu bedienen.

Genius Act macht Banklizenz für Stablecoin-Emittenten attraktiv

„Genius“ ist eine Abkürzung und steht für „Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins“. Das Gesetz soll 18 Monate nach der Unterzeichnung durch Trump in Kraft treten – oder 120 Tage, nachdem die sogenannten „primären Bundesregulierungsbehörden für den Zahlungsverkehr“, darunter das Finanzministerium und die Federal Reserve, endgültige Vorschriften zur Umsetzung erlassen haben.

Laut Cointelegraph soll das Gesetz einen Anreiz für Stablecoin-Emittenten schaffen, eine Banklizenz zu beantragen. Eine neue Stablecoin-Lizenz unter dem Genius Act beschränkt die Aktivitäten eines Unternehmens auf „reine Stablecoin-Emissionen“, aber die meisten Stablecoin-Emittenten tun mehr als das. Selbst wenn ein Emittent eine solche Lizenz erhält, bräuchte er immer noch Geldtransferlizenzen auf Staatsebene, um auf nationaler Ebene tätig zu sein. Das schafft einen Anreiz, eine nationale Treuhandbank-Charta zu beantragen, wie es Circle und Ripple getan haben. Dadurch wird es für sie möglich, Stablecoin-Emissionen und ein breiteres Spektrum an Aktivitäten zu betreiben, ohne dass sie Lizenzen von Staat zu Staat erhalten müssen.

Altcoins wegen mehr regulatorischer Klarheit im Aufwind

Der Beschluss des Genius Act hat jedoch nicht nur Auswirkungen auf Stablecoins. Derzeit profitiert auch der Altcoin-Markt von den Neuigkeiten. „Die Verabschiedung ist ein deutliches Signal dafür, dass die regulatorische Dynamik in Washington endlich mit dem Innovationstempo im Kryptobereich Schritt hält. Dieser Durchbruch befeuert den breiten Marktoptimismus rund um Bitcoin – wie das jüngste Allzeithoch zeigt – und nun auch bei Altcoins. Werte wie XRP und DOGE legen stark zu, und die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes hat erstmals die Marke von 4 Billionen US-Dollar überschritten“, kommentiert Lukas Enzersdorfer-Konrad, Deputy CEO von Bitpanda.

Investor:innen rechnen aufgrund des neuen Gesetzes mit einem stabileren und unterstützenden regulatorischen Umfeld. „Breite Markt-Rallys brauchen Vertrauen – und wenn die größten Volkswirtschaften der Welt beginnen, rechtliche Klarheit zu schaffen, hebt das die Stimmung auf breiter Front“, so Enzersdorfer-Konrad. Ein weiterer Grund ist wahrscheinlich, dass Stablecoins wie USDT auf Blockchains wie Ethereum, Tron, XRP Ledger oder Stellar laufen. Dadurch erhalten die mit diesen Blockchains verbunden Altcoins momentan einen zusätzlichen Boost.

Tatsächlich befindet sich der Altcoin-Markt am Freitag auf einem Höhenflug. Ethereum ist innerhalb von 24 Stunden um satte acht Prozent nach oben gesprungen. Bei ETH liegt der Wert nun bei 3.652 Dollar. Besonders stark ist Dogecoin gewachsen, ein Plus von fast 18 Prozent hebt die Währung am Freitag auf etwa 25 Cent. XRP liegt nach einem Plus von fast zehn Prozent derzeit auf einem Allzeithoch von 3,65 Dollar (wir berichteten).