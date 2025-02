Hempions: Gesunde Snacks auf CBD-Basis

Gesunde Snacks sind ein Trend, der unaufhörlich seine Kreise zieht. Die beiden Gründer des Startups Hempions wissen durch ihre Erfahrung aus dem Spitzensport, welche Inhaltsstoffe einem vitalen Lifestyle zuträglich sind. Mitbegründer und Geschäftsführer Fabian Braitsch geht im Gespräch mit dem Startup Interviewer auf die Eigenschaften der Hempions-Produkte ein.

Kannst du uns dein Startup vorstellen? Was macht ihr genau?

Fabian Braitsch: Wir sind die Hempions, ein Team aus zwei ehemaligen Spitzensportlern mit dem Fokus auf Innovationen aus dem Superfood Hanfsamen und natürlichen Alternativen aus CBD.

Wer ist im Gründungsteam?

Wir sind zwei Brüder, Florian und Fabian Braitsch. Florian ist mehrfacher österreichischer Meister im Kunstturnen und Fabian Ski-Freestyle-Europacup Sieger.

Was ist die Geschichte hinter deinem Startup?

Uns fehlten als Athleten oft Alternativen, die Geschmack und Gesundheit verbinden und auch für unterwegs taugen. Weil uns die Natur am Herzen liegt, haben wir nach den besten Möglichkeiten in der Region gesucht und Hanfsamen für uns gefunden. Die kleinen Samen haben uns schnell begeistert, sind sie doch eines der komplettesten Lebensmittel des Planeten – voller Protein, Omega-3 und Mineralstoffen wie Eisen, Magnesium und Zink.

Was unterscheidet dein Startup von der Konkurrenz?

Zusammen mit Spitzenköchen entwickeln wir Innovationen aus Hanfsamen, welche Geschmack, Gesundheit und Nachhaltigkeit verbinden.

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

Zusammen mit unseren Partnern haben wir Rohstoffe aber auch Endprodukte aus Hanfsamen entwickelt. So verwenden wir unser Hanfmus als Basis für unseren Superfood-Snack Hemp Flips.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Unsere Zielgruppe sind bewusste Genießer, Fans von Food-Innovationen und Hanf. Wir vermarkten unsere Produkte online und über den stationären Handel. Dabei arbeiten wir unter anderem mit Billa Plus, Sutterlüty sowie Bio-Händlern zusammen.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investoren?

Wir haben noch keine Investoren und sind offen für Partnerschaften.

Kannst du uns dein Geschäftsmodell erklären? Wie generiert dein Startup Einnahmen?

Wir entwickeln und vermarkten innovative Hanf-Lebensmittel und CBD-Produkte. Wir leben vom Produktverkauf und den Umsätzen daraus.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup? Habt ihr spezifische Ziele für die Zukunft?

Wir streben eine flächendeckende Listung unserer Hemp Flips im Handel in der DACH Region an. Dabei liegt der Fokus auf der Zusammenarbeit mit Bio-Händlern und regionalen Handelsketten im Lebensmitteleinzelhandel.

Hast du Tipps für andere Gründer:innen?

In Zeiten wie diesen musst du sehr smart mit Ressourcen umgehen und schnell Geld verdienen. Am wichtigsten ist dennoch dein Produkt oder Service – der muss so gut sein, dass dich die Leute von alleine weiterempfehlen.

