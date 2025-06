Israels Angriff auf Iran setzt Krypto-Assets, Aktien unter Druck; Rohöl-Preis steigt sofort

Sie hatten sich angekündigt, kamen dann aber doch sehr plötzlich und für viele überraschend: In der Nacht auf Freitag ist der Nahostkonflikt weiter eskaliert, nach dem Israel Luftangriffe auf iranische Atomanlagen geflogen hat und dabei auch den Chef der Iranischen Revolutionsgarden Hussein Salami sowie Generalstabschef Bagheri getötet hat.

Die Kryptowährungs-Märkte reagierten unmittelbar und heftig auf die israelischen Luftangriffe auf iranische Ziele. Bitcoin, die größte Kryptowährung der Welt, brach um mehr als 4% ein und fiel von einem 24-Stunden-Hoch von 108.500 Dollar auf 103.556 Dollar. Bei Altcoins gab es noch deutlichere Einbrüche. Token wie Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), SUI oder Chainlink (LINK) brachen jeweils um mehr als 9 Prozent ein.

Dieser dramatische Rückgang verdeutlicht einmal mehr, wie sensibel digitale Vermögenswerte auf geopolitische Spannungen reagieren. Die Verkaufswelle erfasste nicht nur Bitcoin, sondern zog den gesamten Kryptowährungsmarkt in Mitleidenschaft, da Investoren in einer typischen „Risk-off“-Bewegung aus risikoreicheren Anlagen flüchteten.

Auswirkungen auf die traditionellen Märkte

Parallel zu den Kryptowährungen gerieten auch die traditionellen Märkte unter Druck. US-Aktien-Futures und europäische Markt-Futures fielen um etwa 1,5%, während vorbörsliche Indikatoren eine breite Verunsicherung der Anleger signalisierten. Die Investoren suchten Zuflucht in klassischen sicheren Häfen: Gold stieg um 0,75% auf 3.428 Dollar je Unze, während Rohöl dramatisch um 9% auf 74 Dollar pro Barrel anstieg.

Gleichzeitig sanken die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen um zwei Basispunkte auf 4,32%, was die Flucht in sichere Staatsanleihen widerspiegelt. Der US-Dollar gewann gegenüber Euro und britischem Pfund an Wert, verlor jedoch gegen den japanischen Yen und den Schweizer Franken.

Die Geschehnisse in der Nacht auf Freitag: