KI-Startup newsrooms.ai übernimmt Innovationsmedium Trending Topics

In eigener Sache

newsrooms.ai mit Hauptsitz in Wien übernimmt das österreichische Tech-Medium Trending Topics nach zehn Jahren

Das kombinierte Unternehmen unter CEO Erek Stoisser und CTO Matteo Rosoli entwickelt “Generative Engine Optimization” (GEO) – Software zur Optimierung von Online-Inhalten für AI-Suchmaschinen

Dutzende AI-Newsrooms für namhafte Medien- und Corporate-Kunden bereits aktiv, monatlich werden bereits mehr als 1.000 Artikel generiert – geplante Ausweitung auf Audio, Bild, Video und personalisierte Briefings

Trending Topics wird mit verstärktem KI-Fokus wie bisher fortgeführt, Gründer Jakob Steinschaden und Bastian Kellhofer bleiben an Bord und sind künftig an Newsrooms.ai beteiligt

Das KI-Startup newsrooms.ai übernimmt das führende österreichische Tech-Medium Trending Topics der Gründer Jakob Steinschaden und Bastian Kellhofer, das seit dem Start vor zehn Jahren zum fixen Bestandteil der europäischen Welt der Startups und Tech-Disruptionen wurde. Die Kombination der beiden Unternehmen aus AI-Technologie und Publishing-Know-how schafft ein europaweit einzigartiges Unternehmen, das wegweisend für die Erstellung und Verbreitung von Inhalten im KI-Zeitalter sein wird. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

newsrooms.ai ist im Medienhaus von Trending Topics inkubiert worden und 2024 als Spin-off mit eigenem Developer-Team und Investor Hermann Futter (CEO der Compass-Gruppe, u.a. auch bei KickScale, Jentis an Bord) ausgegründet worden. Unter Leitung von CEO Erek Stoisser wurde AI-getriebene Software as a Service (SaaS) für automatisierte Content-Produktion auf Basis moderner LLMs für Medienhäuser und Unternehmenskommunikation marktreif entwickelt.

Im Fokus von newsrooms.ai unter der technischen Leitung von CTO Matteo Rosoli steht dabei “Generative Engine Optimization” (GEO) – also die Optimierung von Online-Inhalten für AI-Suchmaschinen und -Chatbots wie ChatGPT, Google AI Mode oder Perplexity unter Berücksichtigung von höchster Sprachqualität, rein europäischer Datenverarbeitung und der Ausgestaltung eigener Stilistik für Medienhäuser und Unternehmenskunden.

All-in-One-KI für Kommunikation

Aktuell sind bereits dutzende KI-Newsrooms für namhafte Testkunden aus dem Medien- und Corporate-Bereich aktiv, monatlich wurden noch vor dem offiziellen Launch mehr als 1.000 Artikel mit den Tools generiert. Auf der Roadmap steht die Ausweitung der Services in den Bereichen Audio, Bild und Video sowie in Richtung personalisierte AI-Morning Briefings und Predictive Communication Intelligence (PCI). Die Vision ist, dass newsrooms.ai zur All-in-One-Plattform für Kommunikation wird, die alles vom Informations-Sourcing über Content-Produktion und -Publishing bis zu Analytics abdeckt.

Trending Topics wird unter dem neuen Eigentümer newsrooms.ai seine erfolgreiche Berichterstattung über die Tech-Branche fortsetzen – mit einem stetig wachsenden Fokus auf die KI-Branche und als eines der ersten Medien weltweit, die maßgeblich von KI co-produziert werden. Die Gründer Jakob Steinschaden und Bastian Kellhofer bleiben an Bord, werden künftig an Newsrooms.ai beteiligt und im Gründer-Team in den Bereichen Produktentwicklung, Strategie und Vertrieb wesentlich mitarbeiten.

Zitate:

„Die Technologie von newsrooms.ai fasziniert mich. Sie zeigt in beeindruckender Art, wie die Zukunft des Verlagswesen aussehen wird. Das ist mein persönlicher Grund, warum ich an das Team von Newsrooms.ai glaube und in das Unternehmen investiert habe“, sagt Investor Hermann Futter.

“AI ist nach Search und Social die dritte große Disruption der Medienwelt des 21. Jahrhunderts. Wir wollen bei dieser Entwicklung ganz vorne mit dabei sein“, sagt Bastian Kellhofer, Mitgründer von newsrooms.ai und Trending Topics.

“Generative KI ist nicht bloß ein hilfreiches Add-on, sondern das neue Fundament digitaler Kommunikation. newsrooms.ai mit Trending Topics unter einem Dach ist eine Killer-Kombination. Wir tragen der rasanten AI-Entwicklung Rechnung und nehmen vorweg, was auf viele andere Unternehmen ebenfalls unweigerlich zukommt”, sagt Mitgründer Jakob Steinschaden.

„Effizienz kann man kaufen. Gute Sprache ist unbezahlbar”, sagt Erek Stoisser, CEO von newsrooms.ai. “Wir wollen unseren Teil dazu leisten, dass Europa eine eigene Struktur an Künstlicher Intelligenz aufbaut. Wir sehen unsere vielfältige Sprachwelt als ein sinnstiftendes Kulturgut und streben die technologische Souveränität, sowie die Datensicherheit unseres Kontinents an.”