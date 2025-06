Kölner Fintech NaroIQ erhält 6,5 Millionen Dollar für ETF-Plattform

Das Fintech-Startup NaroIQ aus Köln sichert sich in einer Seed-Finanzierungsrunde mehr als 6,5 Millionen Dollar. Die 2022 von Chris Püllen und Nils Krauthausen gegründete Firma entwickelt eine digitale Infrastruktur für die Verwaltung von ETFs und Investmentfonds. An der Finanzierungsrunde beteiligen sich der VC-Investor Magnetic als Lead-Investor sowie der Fintech-VC Redstone. Auch der bestehende US-Investor General Catalyst erhöht seinen Anteil.

Digitalisierung des Fondsmarktes

„Wir sind Zeugen eines einmaligen Generationenwechsels: ETFs werden im Laufe des nächsten Jahrzehnts Investmentfonds im Privatkundenmarkt ersetzen, was bedeutet, dass die Margen erheblich schrumpfen werden“, erklärt Chris Püllen, Mitbegründer und CEO von NaroIQ. „Ohne eine technologische Lösung werden nur große Fondsanbieter mit Größenvorteilen überleben, was zu einer alarmierenden Konzentration von Macht und Reichtum auf dem Markt führt.“

Europäische Alternative zu US-Dominanz

Die Plattform von NaroIQ soll es Unternehmen ermöglichen, eigene ETFs und Fonds mit geringerem Aufwand und Kosten aufzulegen und zu verwalten. Dies ist besonders relevant, da der europäische ETF-Markt aktuell von wenigen Anbietern dominiert wird – die fünf größten ETF-Emittenten vereinen 75 Prozent des Marktanteils auf sich, während US-basierte Anbieter zwei von drei europäischen ETFs verwalten.

David Rosskamp, Founding Partner bei Magnetic, sieht in der API-basierten Cloud-Plattform von NaroIQ einen wichtigen Schritt zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung im Fondssektor: „Angesichts der Tatsache, dass grundlegende Finanzdienstleistungen immer noch auf manuelle, fragmentierte Back-End-Prozesse angewiesen sind, ist die digitale Infrastruktur von NaroIQ entscheidend für die Erschließung von Effizienz, Echtzeit-Transparenz und Kosteneinsparungen. Die API-first, cloud-native Plattform des Teams adressiert die mühsamsten Arbeitsabläufe des Sektors und positioniert NaroIQ, um die nächste Innovationswelle in der Fondsverwaltung in Europa und darüber hinaus voranzutreiben.“

Das frische Kapital investiert NaroIQ in die technische Entwicklung und regulatorische Lizenzen. Noch in diesem Jahr plant das Unternehmen, die ersten Partnerintegrationen als wichtigen Meilenstein zu launchen.