TimeTac kauft Grazer Zeiterfassungs-Startup Timeular

In der Steiermark entsteht gerade eine Supergroup für digitale Zeiterfassung: Denn nachdem 2024 das 2009 gegründete SaaS-Unternehmen TimeTac mit Fokus auf Cloud-basierter Zeiterfassung einen neuen Mehrheitseigentümer (Maguar Capital aus München) gekauft hat, folgt nun die nächste Übernahme.

Denn TimeTac expandiert durch die Übernahme des Grazer Startups Timeular, das mit einem Hardware-Gadget zur Zeiterfassung bekannt wurde und mittlerweile mit der Software „Early“ am Markt auftritt. Der Zukauf erweitert das Portfolio des Unternehmens im Bereich der Projektzeiterfassung und stärkt die Position im HR-Tech-Segment. Zum Kaufpreis gibt es keine Informationen.

TimeTac, gegründet 2009, beschäftigt aktuell 85 Mitarbeiter am Standort Graz und betreut über 4.800 Kunden, vorwiegend kleine und mittlere Unternehmen in der DACH-Region und Spanien. Timeular bringt 13 remote arbeitende Mitarbeiter in das Unternehmen ein und ist besonders für seinen achtseitigen Tracking-Würfel bekannt. Timeular hat eigenen Angaben zufolge mehr als 100.000 User und mehr als zehn Millionen Euro Umsatz.

Integration und Produktstrategie

„Wir schaffen eine integrierte Plattform, die von rechtlicher Konformität bis zur Projektprofitabilität reicht“, erklärt TimeTac-CEO Christoph Lückl die strategische Ausrichtung. Die Integration erfolgt schrittweise, wobei zunächst beide Marken parallel bestehen bleiben. Die Integration von Timeular erfolgtschrittweise, später soll die vollständige Migration in die TimeTac-Plattform erfolgen.

Timeular-Mitgründer Manuel Zoderer sieht in der Zusammenführung neue Perspektiven für das Produkt unter der etablierten TimeTac-Marke. Die Nutzer sollen von erweiterten Funktionen und optimierter Benutzerführung profitieren, während internationale Datenschutz- und Compliance-Standards gewährleistet bleiben. Die kombinierte Plattform zielt darauf ab, sowohl gesetzliche Anforderungen als auch praktische Bedürfnisse der Zeiterfassung abzudecken.

Internationale Expansion

Parallel zur Übernahme verstärkt TimeTac seine internationale Präsenz mit der Eröffnung eines neuen Büros in Barcelona. „Spanien ist für uns ein strategischer Zielmarkt, besonders aufgrund der verschärften Regelungen zur Arbeitszeiterfassung“, begründet Lückl den Schritt.

Das Unternehmen plant, das Team am Hauptsitz Graz bis Ende des Jahres auf 100 Mitarbeiter zu erweitern. Die Software wird bereits von mehr als 170.000 Menschen in über 30 Ländern täglich genutzt, wobei der Fokus auf der Erfassung und Verwaltung von Arbeitszeiten, Abwesenheiten und Projektzeiten liegt.