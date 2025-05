Krypto-Markt verliert wieder deutlich, schlechte Stimmung vor allem rund um DOGE

Waren es vor einer Woche noch die 110.000 Dollar oder mehr, ist Bitcoin wieder leicht gefallen und wird aktuell bei „nur“ mehr 105.000 Dollar gehandelt. Dieser leichte Verlust gegenüber der Vorwoche zieht sich aktuell durch nahezu alle anderen Krypto-Assets auch – insgesamt ist die Marktkapitalisierung des gesamten Krypto-Markts in den vergangenen 24 Stunden um etwa 3,5 Prozent gefallen.

Was sind die wesentlichen Einflussfaktoren? Vermutlich wieder einmal die USA. Dort wurde am Donnerstag bestätigt, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal 2025 leicht geschrumpft ist, und zwar um 0,2 Prozent. Zurückzuführen ist das vor allem auf die Handelskriege, die sich im Q1 unter Trump bereits abzeichneten und dann im Q2 voll eskalierten. Derzeit gibt es in den USA ein Hin und Her zwischen Gerichten, die die Trump-Zölle zuerst kippten und dann wieder in Kraft setzen – insgesamt macht das einen eher instabilen Eindruck.

Speziell bitter ist die aktuelle Marktlage für Dogecoin (DOGE), das ja eng mit Elon Musk verbunden ist. Dieser ist nun offiziell aus dem Polit-Geschäft (DOGE) für die Trump-Regierung raus, was dazu beitragen dürfte, dass der Memecoin derzeit am deutlichsten unter den Top-Coins leidet.

Top 10 Krypto-Assets (ohne Stablecoins) – 24h Performance

Der Markt zeigt ein einheitlich negatives Bild mit deutlichen Verlusten:

Rang Name Preis 24h Veränderung 1 Bitcoin (BTC) $105,777.42 -2.83% 2 Ethereum (ETH) $2,617.63 -4.00% 3 XRP (XRP) $2.20 -4.25% 4 BNB (BNB) $669.98 -2.29% 5 Solana (SOL) $163.83 -5.50% 6 Dogecoin (DOGE) $0.2046 -9.33% 7 TRON (TRX) $0.2719 -1.77% 8 Cardano (ADA) $0.7067 -6.43% 9 Sui (SUI) $3.48 -6.48% 10 Chainlink (LINK) $14.52 -8.66%

Dogecoin führt die Verluste mit einem dramatischen Minus von 9,33% an, gefolgt von Chainlink (-8,66%) und Sui (-6,48%). Selbst die stabileren Assets wie Bitcoin und BNB können sich der Korrektur nicht entziehen.

Top Gewinner und Verlierer der Top 100 Coins

Wenige Gewinner in einem roten Markt

DeXe (DEXE) : +12.08% auf $14.04 – einziger signifikanter Gewinner

UNUS SED LEO (LEO) : +2.31% auf $9.25

Fasttoken (FTN): +0.16% auf $4.44

Größte Verlierer (24h)

Dogecoin (DOGE) : -9.33% auf $0.2046

Chainlink (LINK) : -8.66% auf $14.52

Avalanche (AVAX) : -7.48% auf $21.15

Sui (SUI) : -6.48% auf $3.48

Cardano (ADA) : -6.43% auf $0.7067

Solana (SOL): -5.50% auf $163.83

Die Verluste sind breit gestreut und betreffen sowohl DeFi-Token als auch Layer-1-Blockchains und Meme-Coins gleichermaßen.

Bitcoin ETF Zu- und Abflüsse

Die negativen ETF-Flows setzen sich fort, nachdem bereits am 29. Mai 2025 die US-Bitcoin-ETFs ihren ersten kollektiven Abfluss nach über zwei Wochen kontinuierlicher Zuflüsse erlebten.

Aktuelle ETF-Entwicklung

Gestrige Abflüsse (29. Mai):

Gesamtabfluss : $347 Millionen

Fidelity (FBTC) : -$166 Millionen

Grayscale (GBTC) : -$107,5 Millionen

BlackRock (IBIT): +$125 Millionen (einziger Gewinner)

Ethereum ETFs zeigten sich widerstandsfähiger mit einem Netto-Zufluss von $92 Millionen am 29. Mai, angeführt von BlackRocks iShares Ethereum Trust (ETHA) mit $50 Millionen.

Die heutigen Kursverluste könnten weitere ETF-Abflüsse zur Folge haben, da institutionelle Investoren Gewinne realisieren.

Market Sentiment – Fear & Greed Index

Der Crypto Fear & Greed Index steht aktuell bei 55 Punkten und signalisiert „Greed“ (Gier), zeigt aber eine deutliche Abkühlung.

Sentiment-Entwicklung

Heute : 55 (Greed) – Rückgang um 5 Punkte

Gestern : 60 (Greed)

Vor zwei Tagen : 74 (Greed)

Letzte Woche : 78 (Extreme Greed)

Letzter Monat: 56 (Greed)

Der kontinuierliche Rückgang des Index von 78 auf 55 Punkte innerhalb einer Woche spiegelt die zunehmende Vorsicht der Investoren wider. Der Markt bewegt sich von „Extreme Greed“ in Richtung neutralerer Bewertungen.