Die Kryptologen #6: Bybit Hack | Memecoin-Sterben | KuCoin in Wien | Coinbase vs SEC

Am Freitag Abend hat der größte Krypto-Klau der Geschichte die Branche erschüttert: Bybit, hinter Binance die zweit größte Krypto-Exchange der Welt, hat Ethereum im Gegenwert von etwa 1,4 Milliarden Dollar verloren – mutmaßlich an die Lazarus-Gruppe aus Nordkorea. Logisch, das sich die Kryptologen Alexander Kirchmaier und Lukas Leys in dieser Folge auch intensiv mit Bybit beschäftigen – aber nicht nur:

🔸 Marktanalyse & Indikatoren

Wir analysieren die Performance von Bitcoin, Ethereum, Solana und BNB sowie die größten Gewinner und Verlierer der Woche. Besonders im Fokus: Wie beeinflussen geopolitische Spannungen und regulatorische Veränderungen den Kryptomarkt?

🔸 GameStop & Bitcoin – Ein strategischer Move?

GameStop könnte mit einer Bitcoin-Investition zum drittgrößten börsennotierten Bitcoin-Halter werden. CEO Ryan Cohen zeigt Interesse – folgt das Unternehmen dem Beispiel von MicroStrategy?

🔸 KuCoin eröffnet Europazentrale in Wien

KuCoin expandiert nach Österreich und beantragt eine MiCAR-Lizenz, um reguliert in der EU zu operieren. Die Leitung übernehmen Oliver Stauber (Ex-Bitpanda) und Christian Niedermüller (Ex-Blocktrade).

🔸 Coinbase vs. SEC – Ein Sieg für Krypto

Die SEC gibt ihren Rechtsstreit gegen Coinbase auf – ohne Strafen oder Einschränkungen. CEO Brian Armstrong sieht darin einen historischen Moment für die Krypto-Branche.

🔸 Bybit-Hack – 1,4 Mrd. USD gestohlen

Ein massiver Hack auf Bybit macht die Angreifer zu den größten Ethereum-Holdern der Welt. Steckt Nordkoreas Lazarus-Gruppe dahinter?

🔸 Das Ende der Memecoins?

Solana-Memecoins verlieren stark an Wert, während Plattformen wie Pump.fun aus den Top 10 der DeFi-Protokolle fallen. Ist der Hype vorbei?

🔸 Utah treibt Bitcoin-Reserve-Gesetz voran

Utah könnte als erster US-Bundesstaat eine offizielle Bitcoin-Reserve einführen. Parallel stellt die Bitcoin Initiative Österreich eine Weltkarte zu globalen Bitcoin-Reserven vor.

🧠 Meme, Slang oder Narrativ der Woche:

🔑 „Not your keys, not your coins“ – Warum nur Selbstverwahrung wirkliche Kontrolle über Krypto-Assets sichert.

🤯 Skurrilität der Woche:

Nigeria verklagt Binance auf *81,5 Milliarden USD* und nimmt zwei Top-Manager fest – ein globaler Wirtschaftskrimi.

💡 Top Tipp der Woche:

📊 CryptoRank.io – Die beste Plattform für Marktanalysen, Trading-Daten & IDOs. 🚀

