Die Kryptologen #8: Dezentral vs. PR | Tether | Solana | Binance | MicroStrategy | US-Staatsanleihen

Die Kryptologen Alexander Kirchmaier und Lukas Leys sind zurück am Mikrofon und wühlen sich in der neuen Folge durch einige der großen Fragen der Krypto-Industrie: Was bedeutet Dezentralisierung wirklich, was steckt eigentlich wirklich in Tether, und die Strategie von Michael Saylor. Die Themen im Podcast heute:

🔸 Marktanalyse & Indikatoren: Wie immer werfen wir einen Blick auf Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB sowie die größten Gewinner & Verlierer der Woche. Dazu: Fear & Greed Index, Bitcoin-Dominanz, DeFi-Markt, NFT-Kapitalisierung und die wichtigsten Charts von Power Law bis Rainbow.

🔸 CRO & die Dezentralisierungs-Debatte: Die Community diskutiert: Ist Dezentralisierung bei großen Projekten wie Cronos (CRO) nur noch ein Marketing-Meme?

🔸 Tether ist einer der größten US-Staatsanleihen-Halter: Tether wird zum 7.-größten Käufer von US-Treasuries – mit über 113 Mrd. USD sind sie zudem Platz 18. weltweit unter den Haltern dieser. Außerdem: neuer CFO, endlich ein vollständiges Audit in Vorbereitung und 13 Mrd. USD Gewinn in 2024.

🔸 Solana wirbt gegen Wokeness; Ein Werbespots von Solana kommt nicht gut an – was hat man sich hierbei gedacht?

🔸 MicroStrategy überschreitet 500.000 BTC: Michael Saylor macht ernst: Mit über 506.000 BTC im Unternehmensportfolio wird Strategy ($MSTR) zum ultimativen Bitcoin-Treasury Unternehmen.

🔸 Binance startet Community-Governed Listings: Tokens können erstmals per Abstimmung gelistet werden – ein Schritt in Richtung Dezentralität oder nur PR?

🔸 BlackRock & Fidelity tokenisieren US-Staatsanleihen: BUIDL wächst rasant, Fidelity bringt „OnChain“-Fonds. Tokenisierte RWAs sind kein Zukunftsthema mehr – sie sind da.

🧠 Meme, Slang oder Narrativ der Woche: „Tether Truther“ – Der ewige Zweifler an USDT, der bei jedem BTC-Pump nur eins ruft: „Tether printed again!“

🤯 Skurrilität der Woche: Donald Trump bewirbt seine Memecoin $TRUMP auf Truth Social. Kein Kommentar, einfach nur Kopfschütteln.

💡 Top Tipp der Woche: Das Sonic ($S) Ökosystem – auch während dem letzten Crash im Markt gibt es ein Projekt, das stetig weiter wächst: Sonic. Ein genauerer Blick lohnt sich!

