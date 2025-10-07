LifeTaq treibt Pharma-Innovation ohne Tierversuche voran

Das österreichische BioTech-Unternehmen LifeTaq setzt ein Ausrufezeichen in der präklinischen Arzneimittelforschung: Mit der erfolgreichen Validierung seiner Tissura-Plattform beginnt für das Unternehmen nun die nächste Phase. Ziel ist es, die Medikamentenentwicklung effizienter, ethischer und kostengünstiger zu gestalten – und das ganz ohne Tierversuche.

Jährlich scheitern rund 90 Prozent neuer Arzneistoffe, weil Ergebnisse aus Tierversuchen nicht zuverlässig auf den Menschen übertragbar sind. Die Folgen: immense Entwicklungskosten, lange Verzögerungen und millionenfaches Tierleid. LifeTaq will das ändern. Die eigens entwickelte Tissura-Plattform ermöglicht die vollautomatisierte Herstellung und Analyse menschlicher 3D-Gewebemodelle – eine skalierbare Alternative zu bisherigen präklinischen Verfahren.

LifeTaq will die Wirkstoffforschung revolutionieren

Gegründet im Jahr 2017, verfolgt LifeTaq die Vision, die präklinische Forschung auf eine neue technologische Basis zu stellen. Mit Tissura können Organ- und Gewebemodelle standardisiert und in großem Maßstab produziert werden – mit bis zu 80 Prozent Einsparung bei Zeit und Kosten im Vergleich zu konventionellen Methoden. Gleichzeitig liefert die Plattform hochpräzise Daten, die für Pharma- und Biotechunternehmen von zentraler Bedeutung sind.

Das Jungunternehmen agiert als FFG-Leitprojekt mit 3,5 Millionen Euro Förderung sowie erfolgreicher Validierung erster Lungengewebemodelle und will nun die Markteinführung starten: Erste Pilotkunden sollen bereits ab Herbst 2025 beliefert werden.

„Wendepunkt in der Medikamentenentwicklung“

Für Gründer und CEO Manfred Taschner ist das Potenzial der Technologie enorm: „Wir stehen an einem Wendepunkt in der Medikamentenentwicklung. Unsere Plattform macht nicht nur Tierversuche überflüssig, sondern bietet völlig neue Möglichkeiten, Therapien schneller und sicherer zum Patienten zu bringen.“

LifeTaq positioniert sich damit als Vorreiter in einem hochdynamischen Markt, der von der zunehmenden Nachfrage nach ethisch verantwortungsvoller und wissenschaftlich präziser Forschung geprägt ist.

Von der Forschung zur Anwendung

Die LifeTaq-Technologie vereint biologische Expertise mit Automatisierung und Datenanalyse. Die Plattform soll nicht nur die Forschung beschleunigen, sondern auch die Reproduzierbarkeit und Qualität der gewonnenen Daten signifikant erhöhen – ein entscheidender Faktor in der Wirkstoffentwicklung. Darüber hinaus bietet Tissura eine ethisch vertretbare Lösung für ein jahrzehntelanges Dilemma in der medizinischen Forschung: die Abhängigkeit von Tierversuchen.