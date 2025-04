Marco Arnautovic wirbt für Startup mucki

Der österreichische Fußballprofi Marko Arnautović, der seit Juli 2024 bei Inter Mailand unter Vertrag steht, hat eine zweijährige Werbepartnerschaft mit dem österreichischen Proteinhersteller mucki abgeschlossen.

Im Rahmen der Kooperation wurde eine neue Produktlinie entwickelt, die Arnautovićs Konterfei auf der Verpackung trägt. Es handelt sich dabei um einen Protein-Eistee, der laut Herstellerangaben 30 Gramm Protein enthält und aus Alpenquellwasser, Molkenproteinisolat und Aminosäuren hergestellt wird.

„Im Profisport zählt Leistung – und was du deinem Körper gibst, macht den Unterschied“, wird Arnautović in der Pressemitteilung zitiert. Der Fußballer betont dabei die Qualität und österreichische Herkunft der Produkte. „mucki liefert genau das, was ich brauche: hochwertiges Protein, ehrlichen Geschmack und Qualität aus Österreich. Für mich war sofort klar: Das passt.“

Funktionelle Lebensmittel für den Einzelhandel

Die Marke mucki gehört zur AnovonA Medsupps GmbH, die 2013 von Dr. Alexander Novotny und drei weiteren Gründern ins Leben gerufen wurde. Seit zwei Jahren konzentriert sich das Wiener Unternehmen auf funktionelle Lebensmittel für den Einzelhandel.

Die Markteinführung des neuen Protein-Eistees in Österreich ist für den 22. April 2025 geplant. Das Produkt wird dann exklusiv in BILLA-Filialen erhältlich sein. Online kann der Proteindrink bereits jetzt über die Unternehmenswebseite bezogen werden. Die Werbekampagne soll über verschiedene Kanäle wie Social Media, Außenwerbung und Fernsehen ausgespielt werden.

Strategischer Investor bei der AnovonA Medsupps GmbH, die hinter der Marke mucki steht, ist die SalzburgMilch. „Mit mucki bringen wir die Premium-Milch unserer Bauernfamilien in ein innovatives Produkt, das moderne Ernährung, regionale Herkunft und nachhaltige Wertschöpfung vereint. Die Zusammenarbeit mit AnovonA ist für uns eine besondere Partnerschaft – mucki ist nicht nur unser erster Beteiligungspartner, sondern hat unsere Erwartungen in puncto Markenstärke und Marktdynamik bei Weitem übertroffen. Gemeinsam schaffen wir ein starkes Zeichen für Qualität aus Österreich“, heißt es aus dem Konzern.