Meta kauft Google Cloud-Services für 10 Milliarden Dollar

Google hat laut zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen einen Cloud-Vertrag mit Meta im Wert von 10 Milliarden Dollar über einen Zeitraum von sechs Jahren abgeschlossen, berichtet CNBC. Meta ist für seine Cloud-Infrastruktur weitgehend auf Amazon Web Services angewiesen, nutzt aber auch Microsoft Azure. Alle großen Internetunternehmen geben derzeit viel Geld für Cloud-Infrastruktur aus, um den Bedarf an künstlicher Intelligenz zu decken.

Google will große Cloud-Verträge

Aktuell strebt Google große Cloud-Verträge an, um seine größeren Konkurrenten Amazon Web Services und Microsoft Azure im Bereich Cloud-Infrastruktur einzuholen. Anfang dieses Jahres gewann der US-Konzern das Cloud-Geschäft von OpenAI, das zuvor stark von der Azure-Infrastruktur von Microsoft abhängig war. Davor hatte OpenAI ausschließlich Rechenleistung von Microsoft verwendet. Ein Großteil der Investition von Microsoft in OpenAI von rund 14 Milliarden US-Dollar erfolgt laut Golem in Form von Cloudcomputing-Guthaben.

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet gab im Juli bekannt, dass die Google Cloud-Sparte, die neben Infrastruktur auch Abonnements für Produktivitätssoftware umfasst, im zweiten Quartal einen Betriebsgewinn von 2,83 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 13,6 Milliarden US-Dollar erzielte. Das Umsatzwachstum von 32 Prozent übertraf das Wachstum des gesamten Unternehmens von 13,8 Prozent.

Meta investiert massiv in AI-Infrastruktur

Meta investiert derzeit gewaltige Summen in KI-Infrastruktur und -Fachkräfte, baut seine Llama-Modellreihe aus und erweitert seine KI-Dienste. In seinem Quartalsbericht im vergangenen Monat hat der Facebook-Mutterkonzern bekanntgegeben, dass er im Jahr 2025 mit Gesamtausgaben zwischen 114 und 118 Milliarden US-Dollar rechne.