Meta will Hunderte Milliarden US-Dollar in Rechenzentren im Gigawatt-Bereich stecken

Meta macht einen weiteren großen Vorstoß im AI-Wettstreit. Der Konzern plant den Bau mehrerer riesiger Datenzentren mit mehreren Gigawatt (GW) Rechenleistung, berichtet heise. Die Rechenzentren sollen den Konzern im AI-Bereich vorantreiben. Im kommenden Jahr soll das erste Exemplar in Betrieb gehen.

Meta investiert gewaltige Summen in AI

„Wir bauen derzeit mehrere Multi-GW-Cluster. Den ersten nennen wir Prometheus und er wird 2026 in Betrieb gehen“, schrieb CEO Mark Zuckerberg in einem Thread-Posting. „Außerdem bauen wir Hyperion, das über mehrere Jahre auf 5 GW skaliert werden kann. Wir bauen auch mehrere weitere Titan-Cluster. Allein einer davon deckt einen erheblichen Teil der Fläche von Manhattan ab“, so Zuckerberg weiter. Gemeint ist eine Anlage in Richland Parish im US-Bundesstaat Louisiana, die fast so groß wie Manhattan sein soll.

Im KI-Wettbewerb investiert Meta seit geraumer Zeit verstärkt in Energieprojekte, Rechenleistung und Personal. Im April erklärte der Konzern, in diesem Jahr bis zu 72 Milliarden US-Dollar für Investitionen auszugeben – mit Schwerpunkt auf KI und Rechenzentren. So hat Meta kürzlich 14,3 Milliarden US-Dollar für eine 49-prozentige Beteiligung an Scale AI bezahlt, ein Unternehmen, das unter anderem Daten für das KI-Training aufbereitet. Zudem hat man Scale AI-Mitgründer Alexandr Wang als Chief AI Officer eingestellt.

Konzern sammelt Top-Fachkräfte an

In den vergangenen Monaten hat Meta zudem zahlreiche Top-KI-Expert:innen von Rivalen wie OpenAI, Anthropic, Apple und Safe Superintelligence abgeworben. Angeblich fließen dabei Gehaltssummen von bis zu 100 Millionen US-Dollar über mehrere Jahre hinweg. Die Fachkräfte sollen das neu gegründete Meta-Team Superintelligence Labs aufbauen. Eine AI-Superintelligenz ist eine Art Schritt zur Artificial General Intelligence (AGI). Diese KI der nächsten Generation erfordert noch mehr Rechenleistung, weshalb der Ausbau von Rechenzentren immer wichtiger wird.

„Bei unseren Bemühungen um Superintelligenz konzentriere ich mich auf den Aufbau des besten und talentiertesten Teams der Branche. Außerdem werden wir Hunderte von Milliarden Dollar in die Datenverarbeitung investieren, um Superintelligenz aufzubauen. Wir haben das Kapital aus unserem Geschäft, um dies zu tun“, schrieb Zuckerberg am Montag. Meta hat den Vorteil, das gesamte KI-Geschäft quersubventionieren zu können. Das Geld verdient der Social Media-Konzern mit anderen Geschäftsmodellen, vor allem der Werbung in den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram oder WhatsApp.