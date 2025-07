Mistral AI soll eine Milliarde Dollar raisen

Das französische KI-Startup Mistral AI führt derzeit Gespräche über eine Eigenkapitalfinanzierung von bis zu 1 Milliarde Dollar mit mehreren Investoren, darunter der Abu Dhabi Fonds MGX. Parallel dazu verhandelt das Unternehmen mit französischen Kreditgebern wie Bpifrance SACA über Fremdkapital in Höhe von „mehreren hundert Millionen Euro“, wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Die Gespräche befinden sich noch in einem frühen Stadium und könnten sich ändern.

Mistral AI, Entwickler des Chatbots Le Chat, hat sich als einer der wichtigsten Akteure in der europäischen KI-Landschaft etabliert und konzentriert sich auf Open-Weight-Sprachmodelle. Das Unternehmen hat laut PitchBook bisher insgesamt 1,19 Milliarden Dollar eingesammelt und wird nach seiner letzten Finanzierungsrunde (Serie B) vom Juni 2024 mit 6,5 Milliarden Dollar bewertet. Die aktuelle Bewertung nach einer möglichen neuen Investition ist noch nicht durchgesickert, dürfte aber deutlich Richtung oder über 10 Milliarden Dollar tendieren.

Strategische Partnerschaften für europäische KI-Infrastruktur

Mistral AI arbeitet bereits mit MGX – einem staatlich unterstützten KI-Fonds mit einem Volumen von 100 Milliarden Dollar – und Nvidia zusammen, um „Europas größten KI-Rechenzentrumsstandort“ zu errichten.

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben zudem zugesagt, „50 Milliarden Euro für KI-Projekte in Frankreich auszugeben“, was Teil der Bemühungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron um KI-Souveränität ist. Diese Investitionen sollen dazu beitragen, Frankreichs Position im globalen KI-Wettbewerb zu stärken und die Abhängigkeit von ausländischen Technologieanbietern zu verringern.

Neue Angebote für souveräne KI-Entwicklung

Das Unternehmen hat kürzlich „Mistral Compute“ vorgestellt, ein neues KI-Infrastrukturangebot, das Kunden einen „privaten, integrierten Stack – GPUs, Orchestrierung, APIs, Produkte und Dienstleistungen in jeder gewünschten Form, von Bare-Metal-Servern bis hin zu vollständig verwalteten PaaS“ bietet. Als NVIDIA-Partner wird Mistral Compute die neuesten NVIDIA-Referenzarchitekturen mit Zehntausenden von GPUs anbieten und plant einen raschen Ausbau in den kommenden Jahren.

Parallel dazu treibt Mistral AI seine „AI for Citizens“-Initiative voran, die darauf abzielt, Staaten und öffentlichen Einrichtungen zu helfen, KI strategisch für ihre Bevölkerung zu nutzen. Das Unternehmen arbeitet bereits mit Regierungen und Verteidigungskräften in verschiedenen Ländern zusammen, darunter „Frankreich, Luxemburg, Singapur, die Niederlande, England und die Schweiz“. Mistral AI betont dabei die Bedeutung von Datensouveränität und die Möglichkeit, KI-Lösungen an lokale Sprachen, kulturelle Bedürfnisse und spezifische Anwendungsfälle anzupassen.