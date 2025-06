Pinktum etabliert Ethik-Komitee für verantwortungsvolle KI im Bildungsbereich

Das deutsche EdTech-Unternehmen Pinktum hat ein Human Ethics Committee (HEC) gegründet, um die ethische Entwicklung von Künstlicher Intelligenz im Bildungssektor voranzutreiben.

Neuer Standard für ethische KI im Bildungsbereich

Pinktum will dabei technologische Innovation mit menschenzentriertem Fortschritt verbinden und strebt einen neuen Standard für ethische KI im Bildungssektor an.

Unter der Leitung von Marina Tcharnetsky (Chief Business Development Officer und Ambassador Artificial Intelligence Center Hamburg, ARIC) wurde ein “interdisziplinäres Komitee“ aus Expert:innen aus Data Science, Technologie-Ethik und KI-Forschung zusammengestellt.

„Im Zentrum steht das Wohl des Menschen“

Zu den Kernzielen des HEC gehören die Stärkung menschlicher Autonomie und Handlungsfähigkeit, verantwortungsvoller Datenschutz sowie die faire Vermittlung zwischen HR- und Lernendeninteressen.

In der Umsetzung könnte das so aussehen: Das HEC begleitet die Entwicklung und den Einsatz von KI im Lernkontext, berät die Unternehmensleitung und prüft anhand konkreter Praxisfälle, ob technologische Innovation mit menschlichem Fortschritt einhergeht. „Im Zentrum steht das Wohl des Menschen“, wie die neue Initiative per Aussendung mitteilt.

„Transformative Kraft der KI verantwortungsvoll nutzen“

Das HEC ist eine Zusammenarbeit zwischen Pinktum und externen Fachleuten. Dabei will man verschiedene Perspektiven vereinen, um die Verantwortung für KI strukturell in Governance-Prozesse zu verankern.

Prof. Dr. Marina Tropmann-Frick (HAW Hamburg) und Prof. Dr. Maximilian Kiener (TU Hamburg) bringen wissenschaftliche Expertise ein, während Dr. Ana Ilievska die humanistische Tradition vertritt. David Landskron ergänzt als Investment-Advisor die wirtschaftliche Perspektive.

Graydon Pawlik, Head of Responsible AI Innovation bei PINKTUM, betont die Bedeutung des vielfältigen Expertengremiums: „KI wird die Bildung stark verändern, aber wie der Mensch profitiert, hängt ab von Verantwortungsbewusstsein, Vielfalt im Denken und kompromisslose Menschzentrierung. Mit dem HEC holen wir unterschiedliche Perspektiven an den Tisch – um blinde Flecken zu vermeiden und Interessen systematisch abzuwägen.“

Zukunftsorientierte Bildungstechnologie

Pinktum, mit Hauptsitzen in Hamburg und München, bietet Soft Skills- und Mental Skills-Trainings für Unternehmen an. Das 2010 gegründete EdTech betreibt eine Online-Bibliothek mit rund 1.000 interaktiven E-Trainings in mehreren Sprachen und gibt an KI zu nutzen, um seine Lernangebote kontinuierlich weiterzuentwickeln.

„Durch das Zusammenspiel von KI und Lernen bekommen wir zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte die Möglichkeit, dass jeder Mensch maßgeschneidert auf seine Persönlichkeit lernen kann“, so David Landskron, Investment-Advisor und Ambassador ARIC.