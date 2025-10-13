Finanzierung

Quivo: Wiener Logistik-Scale-up erhält Investment in Höhe von 5,2 Millionen Euro aus Qatar

v.l.n.r.: Christoph Glatzl (Quivo), Matthew Kearns (GWC) und Georg Weiss (Quivo) © Quivo
Das Wiener Logistik-Scale-up Quivo (ehemals Logsta) und GWC, der führende Logistikdienstleister im Nahen Osten und Nordafrika, haben eine Partnerschaft gestartet. Im Zuge dessen erhält Quivo von GWC ein Investment in Höhe von 5,2 Millionen Euro. Ziel der Kooperation ist die gemeinsame Expansion in die Märkte Katar, Vereinigte Arabische Emirate (VAE) und Saudi-Arabien. Das erste mit Quivo-Software ausgestattete GWC-Lagerhaus operiert bereits in Katar. Weitere Standorte in Dubai und Saudi-Arabien sollen in den kommenden Monaten folgen.

Quivo sieht großes Potenzial in Golfstaaten

Die Zusammenarbeit verbindet die technologische Expertise beim E-Commerce-Fulfillment von Quivo mit der regionalen Marktkenntnis von GWC. Georg Weiß, Co-Founder und CEO von Quivo, erklärt: „Mit GWC haben wir den idealen Partner gefunden, um unser Fulfillment-Know-how in eine der dynamischsten Regionen der Welt zu bringen.“ Sein Mitgründer Christoph Glatzl ergänzt: „Gemeinsam erweitern wir ein Netzwerk, das internationalen Marken nicht nur den Eintritt in die Golfstaaten erleichtert, sondern auch eine nahtlose Expansion innerhalb der GCC-Staaten ermöglicht und ihnen erstmals echten Zugang zu einem rasant wachsenden Markt mit Millionen digitalaffiner Konsument:innen verschafft.“

Der E-Commerce-Sektor in den Golfstaaten entwickelt sich dynamisch. Laut dem Seamless GCC Market Report 2024 wird sich das Marktvolumen bis 2029 nahezu verdoppeln und rund 47 Milliarden US-Dollar erreichen. In Saudi-Arabien prognostizieren Expert:innen ein Wachstum von 10 Milliarden Dollar (2022) auf 23 Milliarden Dollar (2027). In den VAE soll ein Wachstum von 12,3 auf 17,2 Milliarden Dollar und in Katar von 1,8 auf 3,5 Milliarden Dollar stattfinden.

GWC erhält besseren Zugang zum europäischen Markt

Quivo bringt seine Software- und Prozess-Expertise in die Partnerschaft ein. Das Jungunternehmen betreibt bereits ein Netzwerk von sechs Lagerhäusern in Österreich, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA. Dieses Netzwerk unterstützt internationale Marken in ihrem Wachstum. GWC wiederum öffnet als Logistikmarktführer in Katar die Türen zur Region und ergänzt die Partnerschaft mit seiner Infrastruktur und Marktkenntnis.

Matthew Kearns, Acting Group CEO von GWC, betont: „Als regionaler Marktführer erweitern wir unser Angebot kontinuierlich. Mit Quivo an unserer Seite bieten wir unseren Kund:innen nun eine vollständig integrierte Fulfillment-Lösung – von der Lagerung über die Abwicklung bis hin zur Lieferung.“ Für Quivo bedeutet die Zusammenarbeit Zugang zu einem neuen Wachstumsmarkt und frisches Kapital für die Produktentwicklung. GWC erweitert sein Portfolio um E-Commerce-Fulfillment-Services und erhält leichteren Zugang zum europäischen Markt. Kund:innen beider Unternehmen sollen ihre Produkte künftig nahtlos zwischen Europa, den USA und dem Nahen Osten skalieren können.

