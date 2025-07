Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien investiert in Bitpandas Vision Token

Die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien (RLB NÖ-Wien) und Bitpanda vertiefen ihre Zusammenarbeit. Die Bank plant ein strategisches Investment in den Vision Token (VSN), der das zentrale Element von Bitpandas Web3-Ökosystem bildet. Durch diese Kooperation soll es möglich sein, klassische Finanzprodukte digital, transparent und rechtskonform über die Vision Chain abzubilden.

Vision Token verspricht geringe Gebühren und hohe Rendite

Michael Höllerer, Generaldirektor der RLB NÖ-Wien, erklärt die Motivation hinter der Investition: „Als Bank mit starkem Innovationsfokus sehen wir in der Tokenisierung von Vermögenswerten einen wichtigen Baustein für die Zukunft des Finanzmarkts. Die strategische Investition in den Vision Token ist für uns ein logischer Schritt, um die Chancen dieser Entwicklung bestmöglich zu nutzen.“ Er betont, dass die Bank gemeinsam mit Bitpanda die Technologie verantwortungsvoll einsetzen will.

Der am 16. Juli gestartete Vision Token entsteht aus der Zusammenführung der bisherigen Token BEST und PAN. Er integriert sich tief in die Plattform und alle Web3-Produkte von Bitpanda. Nutzer:innen sollen von reduzierten Gebühren auf der Plattform sowie in der Bitpanda DeFi Wallet profitieren. Durch Staking könne man jährliche Renditen von bis zu zehn Prozent erzielen. Zusätzlich ermöglicht der Token bevorzugten Zugang zu Token-Launches, Teilnahme an Loyalitätsaktionen und aktive Mitgestaltung am Protokoll.

Bitpanda arbeitet mit traditioneller Bank

Lukas Enzersdorfer-Konrad, Deputy CEO von Bitpanda, sieht in der Partnerschaft ein wichtiges Signal: „Diese Partnerschaft zeigt, wie traditionelle Banken und moderne Blockchain-Infrastrukturen Hand in Hand gehen können. Mit der RLB NÖ-Wien haben wir einen starken Partner gewinnen können, der an das Potenzial von Tokenisierung glaubt. Unser gemeinsames Anliegen ist es, eine Finanzwelt zu schaffen, die regulatorisch sauber, effizient und technologiegetrieben ist.“

Die Vision Chain wird als Ethereum Layer-2-Lösung entwickelt und dient als regulatorisch konforme Infrastruktur für die Tokenisierung realer Vermögenswerte. Sie zielt speziell auf europäische Finanzmärkte ab und ermöglicht die sichere Abbildung von Wertpapieren, Edelmetallen und Fiat-Währungen auf der Blockchain. Bitpanda richtet seine Web3-Produktwelt mit fast sieben Millionen Nutzer:innen nicht nur an Krypto-Fans, sondern an die breite Masse. Der Fokus liege dabei auf regulatorischer Konformität und praktischem Nutzen statt auf Spekulation oder kurzfristigen Trends.