RedMimicry: Berliner Cybersecurity-Startup erhält Millioneninvestment

RedMimicry, ein Berliner Startup mit einer Plattform zur realistischen Emulation komplexer Cyberangriffe, hat laut EU-Startups eine siebenstellige Startkapitalfinanzierungsrunde aufgestellt. Der High-Tech Gründerfonds führte die Runde an, zusammen mit Capital Square, Superangels und mehreren bekannten Business Angels. Die Investition soll es RedMimicry ermöglichen, seine Technologie weiterzuentwickeln und seine kommerziellen Bemühungen zu verstärken.

RedMimicry rüstet gegen echte Bedrohungen

Das 2023 gegründete Startup will es Unternehmen ermöglichen, ihre Abwehrmaßnahmen gegen realistische Bedrohungen zu verbessern. Viele Unternehmen würden ihre Abwehrmaßnahmen derzeit nur oberflächlich und unter unrealistischen Szenarien testen. Dies führt zu Lücken in der Erkennung und Reaktionsbereitschaft über Prozesse, Technologien und operative Arbeitsabläufe hinweg. Die wiederholbaren Angriffsemulationen von RedMimicry sollen sie gegen echte Bedrohungen wie Malware oder gezielte Kampagnen rüsten. Kunden sollen gleichzeitig Kosten und Aufwand reduzieren können.

Alexander Rausch, Gründer und CEO von RedMimicry, sagt: „Unsere Vision ist es, Unternehmen in die Lage zu versetzen, sich selbstständig und effektiv gegen immer komplexere Cyberangriffe zu schützen. Mit der Unterstützung erfahrener Investoren können wir unsere Technologie erheblich weiterentwickeln und unsere Marktposition ausbauen.“

Startup will Plattform weiterentwickeln

Neben der direkten Betreuung von Endnutzer:innen baut RedMimicry sein Partnernetzwerk aus, um Unternehmen jeder Größe bei der Stärkung ihrer Sicherheitsmaßnahmen zu unterstützen. Die neuen Finanzmittel will die Jungfirma zur Weiterentwicklung der Plattform verwenden. Dabei soll der Schwerpunkt auf bestimmten Bedrohungsszenarien wie Angriffen auf kritische Infrastrukturen und Finanzdienstleistungen liegen. Das Jungunternehmen wird außerdem in den Ausbau seines Vertriebs und seines Partnernetzwerks investieren.

Martin Ostermayer, Mitbegründer von Capital Square, kommentierte: „Wir freuen uns, RedMimicry zu unterstützen, da das Unternehmen die Art und Weise revolutioniert, wie sich Unternehmen auf komplexe Cyberangriffe vorbereiten und sich gegen diese verteidigen. Seine mutige Vision und sein herausragendes Team verkörpern genau die Art von Ambitionen und Fachwissen, die wir bei Gründern suchen – und wir sind zuversichtlich, dass sie neue Standards in der Cybersicherheit setzen werden.“